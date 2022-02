"Missione salute" con i fondi del Pnrr: ecco il piano degli investimenti per Ausl e ospedale

Oltre 61 milioni di euro in arrivo dalla Regione alla sanità della nostra provincia. Di quersti, 35,7 saranno destinati all’ospedale e circa 26 all’Ausl. Le risorse complessive del Pnrr destinate alla salute, per quanto riguarda l’Ausl di Parma ammontano per la precisione a 26.088.063,09 euro. Di questi, 21.152.918,84 euro saranno investiti per il primo componente “Reti di prossimità e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, i restanti 4.935.144,25 euro invece sono stanziati per il secondo componente “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

Tra gli interventi più importanti, la somma di 1.366.777,78 euro interesserà la nuova costruzione della Casa della Comunità di Parma (San Leonardo); 2.038.314,05 euro per la nuova costruzione della Casa della Comunità di Sorbolo-Mezzani; 192.784,36 per la nuova costruzione della Casa della Comunità di Parma (Pablo) presso padiglione “Cattani” di Azienda Ospedaliero-Universitaria; per la nuova costruzione della Casa della Comunità di Fidenza: 3.295.819,07 euro; per l’ampliamento della Casa della Comunità di Collecchio: 2.666.113,54 euro; ampliamento della Casa della Comunità di Langhirano: 817.944,70 euro; ampliamento della Casa della Comunità di Sala Baganza: 994.295,72 euro; ampliamento della Casa della Comunità di Medesano: 1.605.847,78 euro.

E ancora: nuova costruzione dell’Ospedale di Comunità di Parma (Distretto di Parma): 2.260.250 euro; Ospedale di Comunità del Distretto Sud Est, ampliamento Ospedale di Comunità di Langhirano: 2.806.462,54 euro; Ospedale di Comunità del Distretto di Fidenza: ampliamento Ospedale di Comunità di San Secondo Parmense per un totale di 1.848.504 euro. L’azienda sanitaria avrà poi complessivamente a disposizione 2.453.380,48 euro per la sostituzione di macchinari esistenti e l’acquisizione di nuovi (per esempio TAC o Ortopantomografo).

Le risorse complessive del Pnrr destinate alla Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ammontano invece a 35.694.440,84 euro. Di questi, 14.194.440,84 euro sono destinati all’aggiornamento tecnologico e digitale, 21.500.000 all’adeguamento antisismico con la realizzazione del nuovo Ospedale delle Mamme.