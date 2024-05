Ospedale di Parma, domani si celebra la Giornata Mondiale dell'Ostetrica

Una soluzione vitale per il clima: questo lo slogan della Giornata mondiale delle Ostetriche 2024 che vuole sottolineare l’importanza di una figura professionale dalle competenze sempre più ampie, composta prevalentemente da donne che si prendono cura delle donne in quanto persone e in quanto protagoniste attive nella società e nei suoi cambiamenti.

“La scienza ostetrica è sempre più orientata verso un approccio alla salute “One Health”, ovvero una salute che segua tutto il corso della vita delle donne per il suo benessere personale sia in quanto responsabile delle nuove generazioni sia in quanto soggetto attivo nell’adottare e condividere corretti stili di vita”, spiega Rita Lombardini dirigente Professioni sanitarie del Dipartimento materno-infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma oltre che presidente dell’Ordine delle Ostetriche di Parma e Piacenza.

L’ostetrica è una figura di riferimento nelle gravidanze fisiologiche a termine, seguite dall’ostetrica in un ambulatorio dedicato, mentre è presente nell’equipe con un medico per assistere le gravidanze ad alto rischio. All’Ospedale Maggiore di Parma, nel 2023, sono stati 794 i travagli a basso rischio assistiti in autonomia dalle ostetriche della Maternità su 2304 travagli totali. Da ricordare inoltre l’assistenza al puerperio che si unisce ad un progetto per accompagnare mamme e papà nei primi 1000 giorni di vita del bambino per trasmettere loro quelle conoscenze necessarie al loro potenziamento genitoriale per crescere generazioni più attente alla loro salute e a quello che li circonda.

“Il loro ruolo – aggiunge Lombardini - è altrettanto importante in altre fasi della vita delle donne come la menopausa o affiancare le pazienti oncologiche sempre in ambito ginecologico o nelle attività di screening. Così come diventano figure professionali di riferimento nella cura e rieducazione del pavimento pelvico a cui le donne stanno prestando sempre più attenzione ed è una problematica che riguarda sia le donne in età fertile che le donne non più fertili”.

Le ostetriche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria collaborano con le colleghe di Ausl in tutti gli ambiti di loro competenza ai quali si aggiungono l’attività di counselling prevista per la legge 194 a tutela della maternità e dell’interruzione volontaria di gravidanza, la consulenza sulla contraccezione e l’assistenza domiciliare in caso di dimissioni protette delle donne che hanno partorito.

“A Parma sono complessivamente 330 le ostetriche, circa 21mila in Italia di cui il 95% sono donne – conclude Rita Lombardini che ricorda, con orgoglio, che Parma è sede di corso di laurea. “Il nostro impegno in qualità di docenti è quello di preparare dei e delle professioniste che sappiano fare e che sappiano cogliere i cambiamenti in atto. E quindi è nostra cura sia formarle per gestire un parto fisiologico sia conoscere l’approccio One health, che prevede un lavoro multidisciplinare di professionisti di diversi ambiti per migliorare la salute della donne e in generale della società in cui viviamo”.