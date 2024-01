Poliambulatorio di Bardi, cambiano provvisoriamente gli orari dello sportello- unico Cup

Lo sportello unico-CUP del poliambulatorio di Bardi cambia provvisoriamente gli orari di apertura. Il servizio sarà infatti operativo, per le prossime due settimane, nelle giornate di giovedì 25 gennaio e 1 febbraio, dalle ore 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Dal 5 febbraio lo sportello tornerà ad essere operativo nei consueti giorni e orari, cioè il lunedì, mercoledì e giovedì mattina dalle 8 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30.

Le prenotazioni di visite ed esami specialistici possono essere effettuate anche chiamando il numero verde unico provinciale 800.629.444 attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.00 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30, tramite il servizio CupWe (per chi ha attivato il Fascicolo sanitario elettronico) e nelle farmacie del territorio che effettuano questo servizio. Per le attività di sportello unico, come per esempio l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale o la scelta/revoca del medico di famiglia, è invece attivo il servizio dedicato via e-mail: maggiori informazioni su questo servizio sono disponibili sul sito www.ausl.pr.it o contattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico distrettuale.