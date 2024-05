Pranzo greco: oltre 4.600 euro donati al Centro oncologico di Parma

Sentita partecipazione al pranzo greco che si è tenuto domenica 26 maggio scorso al Cral Dipendenti Sanità. Partecipazione da parte del personale dell’oncologia dell’Ospedale Maggiore e dell’Ospedale di Vaio, coinvolto da Cinzia, infermiera del Day Hospital di Parma che ha promosso l’iniziativa. E partecipazione degli avventori che hanno potuto apprezzare le specialità della cucina greca proposte in un pranzo condito dalla musica del Gruppo Danze Greche di Milano, e dalla solidarietà con i manufatti dell’associazione The Angels. Grazie agli sponsor che hanno fornito le materie prime (Esselunga, Dodone, Panificio Boni, Cantina il Poggio, Lamoretti, Barattieri, Azienda Agricola Schianchi e Mutti) e ai tanti volontari che hanno cucinato e servito ai tavoli, la generosa risposta dei partecipanti ha consentito di donare oltre 4.600 euro per il Centro Oncologico tramite il Fondo di MUNUS Fondazione di Comunità di Parma.

Un risultato che il direttore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e commissario Ausl Massimo Fabi ha voluto valorizzare ringraziando i protagonisti della giornata per l’impegno corale quanto concreto che hanno messo nell’iniziativa e che ha permesso di aggiungere un altro importante mattoncino a sostegno del Centro oncologico la cui struttura si staglia a fianco dell’ingresso di via Volturno. A trasferire al personale gli apprezzamenti ricevuti per l’organizzazione e per la qualità del cibo il direttore dell’Oncologia medica del Maggiore Marcello Tiseo e la coordinatrice infermieristica Maria Monaco. “E’ stato un lavoro di squadra, impegnativo ma accompagnato da tanta partecipazione e divertimento, grazie davvero a tutti”.