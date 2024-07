Rainieri (Lega): "Mettere in sicurezza la sede del Servizio per le dipendenze patologiche"

Ristrutturare la sede del Servizio per le dipendenze patologiche (SERDP) di Parma.

A chiederlo, in un'interrogazione, è Fabio Rainieri (Lega) che ricorda come "i media hanno dato informazione di una nota di un’organizzazione sindacale secondo cui la funzionalità dell’edificio sarebbe ridotta in quanto tutte le attività verrebbero svolte unicamente al piano terreno, nei cui spazi le finestre non sarebbero antisfondamento e quindi tenute costantemente

chiuse con le tapparelle abbassate per il timore che possano essere danneggiate da qualche utente. Bisogna ricordare che l’immobile è di proprietà del Comune di Parma e la struttura serve un’utenza molto numerosa in quanto fa riferimento

al bacino del Distretto sociosanitario di Parma che consta di una popolazione di circa 250.000 individui".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dalla giunta "se può escludere che le criticità comunque evidenti comportino pericoli per chi frequenta la stessa struttura e quali siano i motivi per cui nel corso degli anni sono mancati interventi di manutenzione che avrebbero consentito di evitare le criticità evidenti e la ridotta funzionalità dell’edificio".

Rainieri chiede, inoltre, "se si intende intervenire urgentemente per ripristinare la piena operatività del servizio e se al riguardo si sta valutando una ristrutturazione con trasferimento provvisorio del servizio in altra sede ovvero si prevede un

trasferimento definitivo in altro immobile".