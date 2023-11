Salute del cuore: cardiologi e medici di famiglia insieme per la prevenzione del rischio cardiovascolare

Con l’obiettivo di aprire un confronto per avvicinare le due professionalità – quella del cardiologo e quella del medico di famiglia – che più sono coinvolte nella prevenzione e miglior gestione del rischio cardiovascolare, le due Aziende sanitarie di Parma – Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria – organizzano il convegno “Novità in tema di rischio e prevenzione cardiovascolare – Tutti gli update delle nuove linee guida per il medico di medicina generale” che si terrà il 18 novembre nella sala Congressi del Maggiore.

In Italia, le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, nonostante i rilevanti progressi della medicina specialistica e farmacologica, insieme a strategie di prevenzione sempre più diffuse, basate su corretti e sani stili di vita. Per combattere le malattie cardiovascolari, ritardarne la comparsa, ridurne la frequenza, la gravità e quindi le conseguenze invalidanti, è necessaria anche la stretta integrazione tra la rete cardiologica, le cure primarie e la sanità pubblica.

Cardiologo e medico di medicina generale devono conoscersi, parlare un linguaggio comune e potersi consultare. L’evento di sabato 18 novembre ha per l’appunto lo scopo di avvicinare le due professionalità, nella condivisione delle principali direttive di trattamento secondo le linee guida internazionali e nel confronto, per trovare insieme le migliori soluzioni per un’interazione sempre più aperta e diretta, quindi funzionale per il paziente.

Con inizio alle 8.30, introducono i lavori Giovanni Tortorella (direttore U.O.C. Cardiologia Azienda Usl) e Diego Ardissimo (direttore U.O.C. Cardiologia di Azienda Ospedaliero-Universitaria). Seguono i saluti di Massimo Fabi (direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario di Azienda Usl), Antonio Balestrino (coordinatore dei Presidi ospedalieri della provincia di Parma) e Pierantonio Muzzetto(presidente ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Parma).

I lavori prevedono la discussione di casi clinici con gli interventi dei professionisti delle due Aziende sanitarie- Cinzia Galizia, Sara Fusco, Michele Bianconcini, Alessndradei Cas, Giuseppe Regolisti, Giovanna Pelà, Anna Sofia Delussu, Filippo Gurgoglione, Luigi Vignali, Antonio Crocamo, Gianluca Gonzi, Antonio Rizzo, Rossella Giacalone, Emilia Solinas - dell’Università di Parma – Maria ConcettaTerracina, Marco Covani – e della Fondazione Don Gnocchi - Davide Lazzeroni.

Alle tavole rotonde partecipano i medici di medicina generale: Mario Scali, Ilaria Crialesi, Pasquale Gerace, Mauro Pizzi, Carlo Toscani, Paolo Ronchini, Pietro Piazza, Livio Verti, Claudio Pioselli e Andrea Puerari. Moderano gli interventi: Stefano Baccarini, Giovanni Tortorella e Sandra Vattini di Azienda Usl; Nicola Gaibazzi e Giorgia Paoli di Azienda Ospedaliero-Universitaria; Matteo Bini di Fondazione Don Gnocchi.