San Secondo, tutto sulle allergie nell’incontro de “Il tè del giovedì”

Le allergie sono il tema al centro dell’incontro de “Il tè del giovedì”, l’iniziativa di educazione sanitaria, organizzato dall’Azienda Usl con i medici di famiglia della medicina di gruppo. L’appuntamento è per il 20 giugno, nella sala riunioni della Casa della Comunità di San Secondo, in piazza Martiri della libertà n. 24, con inizio alle ore 17. Intervengono Paolo Rigoni, esperto in biologia delle piante e Severino Aimi, specialista in allergologia e immunologia clinica dell’Ausl di Parma. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare. Per informazioni: tel. 0521.371790.