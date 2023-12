Università, colesterolo e malattie cardiovascolari agli “Aperitivi della Conoscenza”

Colesterolo e malattie cardiovascolari: cosa sapere e cosa fare è il tema dell’incontro in programma per giovedì 14 dicembre alle 18.30 al Centro giovani Casa nel Parco nell’ambito degli “Aperitivi della conoscenza” dell’Università di Parma.

A parlarne sarà Elda Favari, docente del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco. “L'incontro relativo al tema proposto – si legge nell’abstract - riguarderà in particolare il tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari grazie all’utilizzo di strategie farmacologiche basate sull’utilizzo dei prodotti nutraceutici e la loro associazione con i farmaci ipolipemizzanti. L’incontro sarà focalizzato sul ruolo fondamentale del colesterolo come costituente cellulare, sul suo eccessivo accumulo in presenza di patologie aterosclerotiche e sui relativi meccanismi che possono essere utilizzati per prevenire tale accumulo. La prof.ssa Favari, da farmacologa che da anni studia i meccanismi alla base della patologia aterosclerotica, metterà in evidenza l’importanza non solo della prevenzione ma anche del corretto utilizzo della terapia farmacologica ad oggi disponibile”.

L’edizione autunnale 2023 degli “Aperitivi della conoscenza” andrà avanti fino al 21 dicembre. La novità di questa tranche è rappresentata dal doppio appuntamento settimanale: al tradizionale incontro del mercoledì al ParmaUniverCity Info Point (alle 17.30) se ne aggiunge ora anche uno il giovedì al Centro giovani Casa nel Parco (alle 18.30), nel Quartiere San Leonardo, grazie alla collaborazione con il Comune di Parma, l’Associazione Amici Biblioteca San Leonardo, la Cooperativa Sociale Gruppo Scuola e l’Associazione On/Off.

Si tratta come sempre di brevi seminari divulgativi condotti dalle docenti e dai docenti dell’Università di Parma, in un programma costruito con l’apporto di tutte le aree disciplinari dell’Ateneo e sempre dedicato all’Agenda 2030 ONU (il piano d’azione sottoscritto nel 2015 da 193 paesi delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia) e ai suoi “Goals”, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) da raggiungere entro il 2030.

L’Agenda 2030 sarà approfondita da diversi punti di vista, nell’ottica comunque della complessità (dimensione economica, ambientale e sociale strettamente correlate e interconnesse, interdipendenti tra loro) che la caratterizza.

Come sempre gli “Aperitivi della conoscenza” sono aperti a tutte le persone interessate e sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

I seminari saranno tutti registrati e poi pubblicati sul canale YouTube dell'Università di Parma, in una playlist dedicata.

Gli Aperitivi, di concerto con le Biblioteche dell’Università di Parma, possono continuare a contare su approfondimenti bibliografici a cura delle U.O. Biblioteche di Area Medico e Giuridica, Biblioteche delle Scienze e Tecnologie, Biblioteche delle Scienze Umane. Per ogni seminario saranno indicati 2-3 libri sul tema del giorno.

Per dare ascolto alla cittadinanza e avvicinare sempre più la propria offerta culturale agli interessi del pubblico l’Ateneo ha predisposto un “questionario di gradimento” che servirà per avere un feedback e orientare o eventualmente ri-orientare attività e progetti.