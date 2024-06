Via Verona: venerdì chiuso lo sportello unico-CUP

Venerdì 14 giugno, lo sportello unico – CUP del polo sanitario "Vilma Preti" di via Verona è chiuso.

Nella giornata di venerdì sono regolarmente aperti in città gli altri sportelli alla Casa della salute Pintor Molinetto, in via Pintor e alla Casa della comunità mons. Cocchi, in via XXIV Maggio. Si ricorda che le prenotazioni di visite ed esami specialistici sono possibili anche chiamando il numero verde unico provinciale 800.629.444 attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.00 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30,oppure tramite il fascicolo sanitario elettronico o rivolgendosi alle farmacie che effettuano questo servizio.