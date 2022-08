San Lorenzo e Ferragosto 2022 nei Castelli del Ducato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Desideri e incantesimi sotto il cielo stellato tra picnic, escursioni notturne, lettura del cielo con astrofili, lirica, serenate alla luna, eventi per coppie e anche per famiglie con bambini. Iniziative by night, preserali ed esperienze diurne nella Fantastica Emilia. www.castellidelducato.it – info@castellidelducato.it Alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), siete pronti a scappare e a risolvere i misteri? Bisogna essere in minimo 4 persone per fare partire e prenotare un X-scape Castle cultura on the road X-scape Experience ideato, organizzato e gestito da X-scape Experience dal 10 al 15 agosto 2022, sempre alle ore 16:15. Nuovo format divertente per ragazzi, giovani e famiglie, ma anche team building e centri estivi. La prima trama è attiva a Fontanellato e coinvolge la Rocca Sanvitale ed il borgo storico. Sarete guidati attraverso enigmi configurati online utilizzando cellulari o ipad. Il gioco inizierà con una chat dove riceverete le istruzioni e le modalità di gioco. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it Alla Rocca di Sala Baganza (PR), martedì 9 agosto ore 21, Don Pasquale di Donizetti con Pietro Brunetto, Tania Bussi e con il coro Armonie dei Colli, direzione del Maestro Paolo Mora, regia di Alessandro Bertolotti. Informazioni: info@castellidelducato.it Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) La magica notte delle stelle: per San Lorenzo, dal tramonto alla mezzanotte nel Castello Millenario, mercoledì 10 agosto e con replica sabato 13 agosto, una magica serata con pic-nic panoramico al tramonto nel giardino del Castello e visite notturne con apertura del giardino fino alle 24.30 per osservare la magia delle stelle cadenti, el borgo medioevale sulle colline di grande valore paesaggistico tra Parma e Piacenza, a 2 km da Salsomaggiore Terme. Visite alle 20h30, 21h40 e 22h45. Tra il romantico luccichio delle fiaccole e delle stelle, note musicali e giochi di luce sugli affreschi, sarà possibile ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, ascoltando le storie raccontate dagli affreschi quattrocenteschi e seicenteschi. Sarà anche possibile degustare una raffinata cena a base dei prodotti del territorio nelle trattorie vicine, anche all’aperto, e nel ristorante Osteria del Castello, nel borgo, con terrazza con vista panoramica, dove lo chef vi accoglierà personalmente. Per chi desiderasse dormire nel Castello, due esclusive suites con vista panoramica, nella torre a pianta quadrata e nell’ala Est sono a disposizione degli ospiti per un minimo di due notti e con prima colazione offerta nella suite. Info e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it Al Castello di Compiano (PR), Un Castello da fiaba: i desideri della principessa Giulia Landi, mercoledì 10 agosto, 18.30 – 19.30, si svolge l'evento nazionale "Il Borgo dei Desideri", arrivato alla sua terza edizione. Anche il borgo e il Castello di Compiano partecipano all'evento, con una visita animata per tutta la famiglia. La principessa Giulia Landi attenderà grandi e piccini per svelare i suoi segreti più reconditi: vivere all'interno del Castello di Compiano, mantenere la proprietà delle Valli del Taro e del Ceno, sposare il suo amato Agostino, avere una famiglia numerosa e un erede per il Principato. Figura leggiadra e romantica realmente esistita nel XVI secolo, condurrà i visitatori alla scoperta di alcuni elementi simbolo e magici del Castello: il giardino cortese, il rivellino avvolto dall'edera, il cortile del pozzo, il mastio e i camminamenti di ronda. Una visita-racconto per immergersi nella storia di un castello di oltre 1000 anni e per sognare a occhi aperti rievocando la vita cortese di un tempo, con una danza rinascimentale da svolgere tutti insieme e a cui affidare il proprio desiderio. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it Al Borgo di Compiano (PR), passeggiata guidata alla scoperta del centro storico di Compiano. I Segreti di Compiano, mercoledì 10 agosto ore 21. Tornano le “Visite Insolite” a scoprire le curiosità e i segreti dell’unico borgo medievale dell’Alta Valtaro. Dalle sue piccole piazze alla Chiesa parrocchiale, dal palazzo Municipale ai suoi stretti “carubbi”: una passeggiata con una guida esperta che farà rivivere la storia e la magia di Compiano. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it Alla Reggia di Colorno (PR), Notte di San Lorenzo - Spegni le luci, accendi le stelle, mercoledì 10 agosto alle 20:30, torna l'appuntamento astronomico. Dopo un percorso storico-artistico nelle sale del Piano Nobile e all’Osservatorio Astronomico del Duca Ferdinando di Borbone … usciremo a “riveder le stelle”. Gli astrofili del GAGBA (Associazione Giovanni Battista Amici) ci guideranno col laser tra le costellazioni insegnandoci a orientarci e a riconoscere stelle e asterismi a occhio nudo e col binocolo. Osserveremo poi al telescopio la Luna e il pianeta Saturno per concludere con alcuni oggetti del profondo cielo. Ci faranno compagnia le stelle cadenti dello sciame delle Perseidi, le “Lacrime di San Lorenzo. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Costo della manifestazione: € 20,00. Prenotazione obbligatoria entro l’8 agosto. L’evento si svolge al raggiungimento di 15 pax. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it Al Castello di Rivalta (PC) visite guidate al maniero con aperitivo al bistrot, pranzi e cene, dall'8 al 16 agosto dal lunedì alla domenica nel borgo medievale, abbinando all'aspetto culturale anche quello ludico ed enogastronomico o richiedere un massaggio rilassante nella Wellness Rivalta Spa o noleggiare ad ore una ebike per un tour in Val Trebbia. Info e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it Al Castello di Gropparello (PC), I Notturni Stellati al Castello di Gropparello, visite guidate notturne al castello con possibilità di cenare in giardino a lume di candela tutte le sere dal 9 agosto al 21 agosto con prenotazione obbligatoria (17 agosto chiuso per pausa settimanale). Visita guidata fatta da uno dei proprietari ore 22:30. Il focus della visita è sulla storia del castello, suoi misteri e sulle sue leggende, tra le quali spicca quella di Rosania Fulgosio, murata viva nella metà del 1200 dal consorte Pietrone da Cagnano, e che si aggira tutt’oggi nelle sale e sugli spalti del castello. Informazioni e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it Al Castello di Bianello – Comune di Quattro Castella (RE), La notte delle stelle al Castello di Bianello, mercoledì 10 agosto, ore 20.30, isola di buio e silenzio immersa nella natura e lontano dall’inquinamento luminoso, l’Oasi Lipu Bianello aprirà al pubblico di sera per assistere a uno degli spettacoli più affascinanti quello delle stelle cadenti, scie luminose che illuminano all’improvviso il cielo, uno spettacolo ancora in grado di affascinare migliaia di persone. Sarà l’occasione anche per scoprire i rumori e i suoni della notte. La camminata dal Parco del Melograno ci porterà al castello di Bianello dove saremo accompagnati nelle visite guidate delle stanze del castello dalle guide dell’associazione il Melograno. Necessari una torcia elettrica e scarpe comode per camminare lungo i sentieri in mezzo al bosco. L’escursione è fattibile anche per bambini sopra i 6 anni. Prenotazioni obbligatorie e informazioni: info@castellidelducato.it Al Castello di Gropparello (PC), Tour escursionistico alle Gole del Vezzeno attorno alla roccaforte, dal 9 al 16 agosto, lungo gli antichi camminamenti di ronda. Vi affaccerete su un suggestivo canyon - tra i più particolari dell'Emilia Romagna - tra ligustri bianchi, pini marittimi, aceri imperiali. Con comode scarpe da ginnastica ai piedi la passeggiata in Appennino è un percorso guidato nella natura, lungo un magico sentiero in mezzo al bosco dove la guida vi racconterà storie di alberi e natura, di antichissimi fossili, di elfi, streghe e druidi, di vicende storiche e assalti combattuti proprio lungo il camminamento di ronda. Andrete alla ricerca di una vegetazione spontanea di grandissimo interesse botanico. Il giro alle Gole del Vezzeno dura circa un'ora e mezza. Al termine potete prenotare il vostro pranzo o la vostra merenda pomeridiana alla Taverna Medievale del Castello di Gropparello. La passeggiata non è adatta a persone con mobilità ridotta. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it A Scandiano (RE) torna l'appuntamento dedicato alle stelle, domenica 10 agosto dalle 19 alle 24 - la notte di San Lorenzo - per scoprire tutta la magia di un cielo notturno, con La Magia delle Stelle, ad Arceto. Tante le iniziative si svolgeranno durante la serata presso le sale del castello, la sua corte ed il parco. Mostre, spettacoli di luci e suoni, animazioni per ragazzi, mercatino artigianale. Punto ristoro con vendita di gnocco fritto. La manifestazione non si svolge in caso di mal tempo. Informazioni: info@castellidelducato.it Sempre al Castello di Bianello – Comune di Quattro Castella (RE), Visita guidata serale Bianello e le sue prigioni, giovedì 11 agosto, visita tematica ore 20.00 - ore 21.00 - ore 22.00, dove verranno fatti visitare gli angusti locali che fungevano da galere per i detenuti con la possibilità di apprezzare i grafiti che ne popolano le pareti. E’ necessario indossare la mascherina. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it Alla Pieve di San Biagio a Talignano - Sala Baganza (PR), Estate delle pievi Moonlight Serenade, torna l’appuntamento notturno con il romanico e la musica, giovedì 11 agosto ore 19, un’ occasione unica per conoscere le pievi del nostro territorio, vederle illuminate e guidate da appassionati che ne illustreranno la storia e l’arte: Quartetto italiano di clarinetti In collaborazione con Parma OperArt. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it Nel Borgo di Compiano (PR), La Nostra Merica - I nostri emigrati partono per l’Argentina, sognando la Merica, sabato 13 agosto, in piazza Vittorio Emanuele alle ore 21.00. Il cosiddetto sogno americano non ha confini temporali, ecco quindi che i nostri primi emigrati navigando verso l’Argentina sognano la “Merica”: lì ascolteremo le storie non sempre felici che ci racconteranno, attraverso il fil rouge del suono della fisarmonica, che tanto ricordava casa. In caso di maltempo l’evento sarà riprogrammato. Per informazioni: info@castellidelducato.it Arriva sulla via Francigena lungo la storia di Borgo S. Donnino a Fidenza (PR) Aksak Project T3I0 a narrare storie fatte di suoni dal mondo, che il vento trasporta in giro e che si confondono tra loro, per poi ritrovarsi di nuovo, sabato 13 agosto nel Cortile del Palazzo delle Orsoline dalle 21.30. Lo stile musicale che adottano è sospeso tra Oriente e Occidente, Nord e Sud del Mondo, crea quindi un equilibrio dinamico attraverso una fusione tra culture e stili musicali. La musica di Aksak Project ensemble è perciò riconducibile ad un mix tra ethno-jazz e world fusion. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it A Palazzo Zurla De Poli di Crema (CR) Dimore storiche cremonesi by Target turismo presenta Notturno a Palazzo Zurla de Poli visite guidate a tarda sera nelle sale del cinquecentesco palazzo nel centro storico, in via Tadini, sabato 13 agosto alle ore 21.00. Edificato nel 1520 dal nobile Leonardo Zurla sulle fondamenta di un torrione medievale, Palazzo Zurla De Poli è un esempio di villa di caccia dai canoni cinquecenteschi lombardi, nella stagione del dominio della Serenissima sulla città di Crema. Lo sfarzo degli ambienti si sprigiona nel solenne Salone d’Onore, affrescato con scene ispirate a Le Metamorfosi di Apuleio, e le tre sale attigue del piano nobile, decorate con cicli pittorici di importanti artisti lombardi del tempo. La Famiglia De Poli, proprietaria della dimora, custodisce con passione e amore il palazzo, rinato dopo un lungo recente restauro. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it Musica nel borgo di Compiano (PR) con History 100 by Hbh Band in uno spettacolare viaggio nella musica che inizia negli anni ’50 e finisce negli anni ’80, domenica 14 agosto in piazza Vittorio Emanuele, ore 21.30. Passando dallo swing, al rock’n’roll, al twist, al beat, fino alla disco music, due ore di puro divertimento con 100 canzoni intramontabili che hanno emozionato e divertito intere generazioni, suonate al 100% dal vivo, per regalare un’esperienza indimenticabile fatta di musica, danza, cultura e intrattenimento adatta al pubblico di tutte le età. Per informazioni: info@castellidelducato.it Al Castello di Varano De' Melegari (PR), Visite in costume medievale dell'inespugnabile Fortezza di Varano, con le guide in abiti medievali, domenica 14 agosto e lunedì 15 agosto alle 10:30 , 11:30 , 14:30 , 15:30 , 16:30, 17:30. Un tuffo nel fascino senza tempo del Medioevo: alla scoperta degli ambienti più caratteristici del Castello, fra i quali la famigerata prigione del Bentivoglio, l'antica ala quattrocentesca con la sala delle armi, i camminamenti di ronda e la balconata panoramica, l'elegante scalone settecentesco e lo straordinario Salone d'Onore affrescato. Prenotazione consigliata: info@castellidelducato.it Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), lunedì 15 agosto ore 15h15, 16h45 e 18, Magico tour per bambini nel castello incantato: alla scoperta del segreto del castello! Un avvincente tour per grandi e piccini guidati dalla nobile Dama del Castello e dall’intraprendente cuoca Rufina, moglie della guardia. Una terribile carestia si è abbattuta sul feudo di Scipione dei Marchesi Pallavicino, nel millenario Castello immerso nella natura, sulle meravigliose colline a metà strada tra Parma e Piacenza. Il segreto del Castello, il solo mezzo per combattere la carestia è stato nascosto da un Mago dispettoso all’interno del maniero. Guidati dalla nobile Dama del Castello e aiutati dall’intraprendente cuoca Rufina, moglie della guardia, grandi e piccini accompagnati dai genitori, si cimenteranno nell’impresa del recupero del prezioso tesoro, risolvendo enigmi e superando ostacoli, in un percorso guidato che li porterà alla scoperta del meraviglioso castello medioevale, dei suoi giardini fioriti, dei suoi saloni e angoli segreti. Tutti i bambini coraggiosi verranno nominati cavalieri e dame di corte. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo. Per informazioni e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it Al Borgo di Vigoleno (PC), Sogno e follia nell’opera incisa del Goya, in mostra 32 opere realizzate dal Goya da le Follie o Proverbi e numerosi esemplari da Los Caprichos e della Tauromachia, tutti i giorni, nell'oratorio della Beata Vergine delle Grazie. Sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 con ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura e durante la settimana su prenotazione In mostra 32 acqueforti realizzate da Francisco 1746- 1828), un intero corpus incisorio in cui l’indagine dell’artista affonda nella profondità dell’animo umano, portando alla luce la parte “nera” dell’uomo in tutta la sua complessità e potenziale mostruosità. In queste incisioni Goya abbatte il muro invisibile che separa l’uomo dalla sua psiche e ci abbandona nel pozzo dell’inconscio abitato dai suoi e nostri demoni. Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Guastalla e Pontremoli con itinerari verso Reggio Emilia e verso Cremona FOTO COPERTINA: CASTELLO DI COMPIANO Gli eventi ed i contenuti sono stati forniti e autorizzati dai soci, sostenitori e aderenti al circuito Castelli del Ducato. L'ufficio stampa non assume alcuna responsabilità su eventuali variazioni di programma, orari, titoli, partner e sponsor non citati.