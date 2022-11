San Silvestro 2022 e Capodanno 2023 nei castelli del ducato: brindisi nella fantastica emilia!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), La magia del natale e delle feste nel Castello Incantato, addobbato a festa, con il grande camino acceso, l’albero scintillante di mille luci e la tavola imbandita, il Castello Millenario accoglie grandi e piccoli nell’atmosfera calda e incantata del Natale, tra profumi di spezie e di pino, note musicali, candele accese e giochi sotto l’albero. Un suggestivo tour con anche l’apertura dell’antico passaggio segreto, dell’intero loggiato Seicentesco e del giardino. Visite a tema sabato 31 dicembre 2022 alle 18h e 19h15 e domenica 1 gennaio 2023 alle 15h00 e 16h15. La magica atmosfera del Natale è scesa sul millenario Castello incantato, il più antico della provincia di Parma: il grande camino è acceso, l’albero addobbato troneggia nel salone giallo circondato da giocattoli d’altri tempi, scintillano gli addobbi, alcuni dei quali si tramandano in famiglia da 200 anni, i saloni risplendono di mille luci, i candelabri d’argento sono accesi e i camini decorati da folte ghirlande di pino, frutti e bacche selvatiche. Anche l’elegante tavola delle feste è pronta come lo era due secoli fa e nei saloni i preziosi soffitti seicenteschi si vestono di luce, tra profumi di spezie e di pino e tenui note musicali. Si potrà ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, costruito nel lontano anno mille da Adalberto Pallavicino, tra i più illuminati condottieri del suo Secolo, di cui ne cantano le lodi Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata e Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso, e lasciarsi avvolgere dalla magia del luogo. Per l’occasione, nel Salotto del Diavolo, interamente affrescato, la porta segreta si aprirà per mostrare l’antica via di fuga. Verranno inoltre aperti l’intero loggiato Seicentesco, con le sue finestre che si aprono quinte sceniche sul meraviglioso paesaggio collinare in fuga prospettica e il giardino ai piedi del Castello, con la sua maestosa torre, i merli e l’antica postazione delle guardie. Per passare notti da fiaba nel Castello, è inoltre disponibile l’esclusiva Suite Azzurra che occupa l’intera torre a pianta quadrata del Castello, su due piani, con ampie finestre che regalano viste imperdibili sul paesaggio collinare e millenarie feritoie. Possibilità prima o dopo la visita di pranzare nel ristorante del borgo dove lo Chef vi accoglierà personalmente, e nelle trattorie vicine. Per la notte di San Silvestro, dopo la visita, sarà possibile proseguire la serata con il cenone nel Ristorante Osteria del Castello, nel borgo. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it Al Castello di Contignaco (PR), La Notte delle Candele, fine dell’Anno a lume di candela nel Castello degli Aldighieri con speciale visita guidata, misterioso gioco a enigmi e degustazione dei vini del Castello, sabato 31 dicembre, pre-cena ore 17, post-cena ore 21.30. Il fascino di un castello medievale con più di dieci secoli di storia e la magia di innumerevoli candele a rischiarare l’ultima lunga notte dell’anno 2022, in attesa della prima alba del 2023. Per un Capodanno alternativo, in un inedito mélange di incanto e suggestione, Storia e Cultura, il Castello di Contignaco propone ai suoi ospiti un’accoglienza del tutto speciale, con decine di candele a illuminare le sue sale interne, tra ombre e luci in un’atmosfera sospesa nel limbo del sogno. Dapprima una guida accompagnerà i visitatori alla scoperta delle sale interne del Castello e della loro storia millenaria, dai Pallavicino fino a oggi. Non mancherà poi un momento ludico-culturale che permetterà di divertirsi giocando con gli enigmi della crittografia medievale. E non mancherà neppure un momento enogastronomico, durante il quale gli ospiti potranno deliziare i loro palati con una degustazione dei vini prodotti nelle cantine del Castello. Gli ospiti potranno decidere di vivere quest’esperienza prima dell’orario di cena oppure dopo. Assaggi conclusivi con pandori, panettoni e altre dolcezze natalizie. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it Al Castello di Contignaco (PR), sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio 2023, ore 11 e ore 15, Favole sotto l'albero, caccia al tesoro alla ricerca delle morali più belle dell’antica tradizione favolistica. Gioco ideale per bambini dai 5 ai 14 anni circa con una forte interazione tra i bambini e gli adulti, in modo da far divertire tutti quanti. I bambini, aiutati dai più grandi, dovranno riuscire a individuare la morale di ogni favola che sarà loro proposta: solo così potranno concludere la caccia e giungere al dolcissimo tesoro finale! La visita si potrà anche concludere con una degustazione guidata dei vini prodotti nelle cantine della fortezza, durante la quale i proprietari esporranno la storia antica dell’Azienda di famiglia. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it Al Castello di Compiano (PR), San Silvestro Gourmet in Valtaro, due giorni in Appennino, immersi nella natura rper un soggiorno in una delle eleganti camere dell’hotel ricavato all’interno del Castello di Compiano. Per gli amanti del gusto una visita guidata a un caseificio con degustazione di prodotti tipici e diverse stagionature di Parmigiano Reggiano e un cenone di san Silvestro, preceduto da una visita guidata serale "di gala", a lume di candela degli eleganti ambienti della casa-museo Raimondi Gambarotta, allestita all'interno del Castello di Compiano, da venerdì 30 dicembre 2022 a domenica 1 gennaio 2023. L'aperitivo di benvenuto nella terrazza panoramica del Castello, anticipa il cenone di San Silvestro presso il salone delle capriate all'interno del Ristorante "Al Panigaccio". Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it Sempre al Castello di Compiano (PR), da venerdì 30 dicembre 2022 a domenica 1 gennaio 2023 San Silvestro tra i Castelli del Principato Landi Compiano e Bardi per il weekend dell’ultimo dell’anno, due giorni tra Valtaro e Valceno alla scoperta dei 2 castelli di Compiano e Bardi che furono per oltre 400 anni di dominio della nobile casata Landi! A corredo, 2 pernottamenti nel relais all’interno del Castello di Compiano e un cenone con vista in un angolo di Appennino emiliano! L'aperitivo di benvenuto nella terrazza panoramica del Castello, anticipa il cenone di San Silvestro presso il salone delle capriate all'interno del Ristorante "Al Panigaccio". Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it Al Castello di Tabiano (PR), Dai racconti ai sapori - Visite guidate con aperitivo o the e biscotti. Scoprire le antiche mura e gli affascinanti saloni del Castello di Tabiano (PR) si fa ancora più interessante con un buon assaggio di prodotti tipici locali, domenica 1 gennaio, ore 11,00 visita guidata con aperitivo; ore 15,00 visita guidata con tè e biscotti. La visita guidata avrà durata di c.a. 1h30, il gruppo inizierà ammirando i giardini del Castello, proseguendo sulle terrazze panoramiche per entrare nei saloni affrescati dell’ala di rappresentanza fra i quali la sala da ballo, la sala della caccia e la biblioteca. Al caldo di un camino acceso sarà possibile degustare il ricco aperitivo alcolico o analcolico durante la visita in tarda mattinata oppure lasciarsi coccolare con tè e dolci prelibatezze nella visita del pomeriggio. La visita guidata riprenderà per terminare con le antiche stalle feudali trasformate in cantine per il vino, dove sarà possibile vedere botti e strumenti utilizzati anticamente per produrre vino, parmigiano reggiano e burro. Domenica 1 gennaio, ore 11,00 visita guidata con aperitivo; ore 15,00 visita guidata con tè e biscotti. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it Castello di Rivalta (PC), Capodanno per famiglie e bambini: il Capodanno è anche per famiglie con bambini con una proposta dedicata per accogliere i piccoli ospiti: Violetta la Maghetta è alla ricerca di aiuto per poter ritrovare un oggetto indispensabile lei. Un tour suggestivo per i piccoli avventurieri al Castello di Rivalta, sabato 31 dicembre 2022 a partire dalle ore 19.30. Forza, aprite il cancello: sta per iniziare il Capodanno in Castello! Vi accoglierà Violetta la Maghetta che, ahimè, come maga non è assai perfetta. Più che pasticci non sa fare ma la sua amata bacchetta continua a cercare. Siete pronti davvero a darle una mano? Entrate nel maniero e scoprirete l'arcano! Cena al Bistrot con turni 19.30 e 21.00; Ore 22.30: animazione "Capodanno con Violetta" (durata 1 ora); ore 23.30: ritrovo in piazza in attesa dello spettacolo pirotecnico e brindisi; distribuzione bevande e panettone; ore 00.00 Brindisi e visione dei fuochi nel borgo; cenone di Capodanno Menù adulti: salumi misti (coppa, salame e pancetta arrotolata), tortino di lenticchie e cotechino, tortelli di patate alle noci, filetto di maialino con cipollotti all’arancia, tiramisù con pandoro e frutti di bosco, acqua, caffè, vini esclusi. Menù bambini: lasagnette al pomodoro pachino, cotoletta con patate al forno, acqua o bibita, tiramisù Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it Al Castello di Gropparello (PC), San Silvestro in Castello, con iniziative nella Taverna Medievale del Castello a lume di candela nella Sala Rossa con camino, con musica di sottofondo e nel Castello di Gropparello. Cena romantica, a lume di candela con visita al castello e brindisi di mezzanotte, sabato 31 dicembre dalle 19:30 inizio cena, alle 23:15 inizio visita guidata, ore 24:00 brindisi di mezzanotte. 4 portate a scelta dal menu a la carte del Capodanno (antipasto, primo, secondo e dessert); alle ore 23:15 visita al Castello d’Inverno, la magia del Natale Incantato con brindisi nel cortile d’onore del Castello, oppure ore 22:30 o 24:30 visita guidata notturna al castello. Suite esclusiva nella Torre del Barbagianni per il pernottamento su prenotazione. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it Al Castello di Rivalta (PC), Capodanno con i Conti Zanardi Landi, cenoni con ballo, concerto gospel, fuochi d’artificio e tanto altro per trascorrere una notte da fiaba, sabato 31 dicembre 2022 con eventi, cene e visite a partire dalle ore 18. Per il diciannovesimo anno, la notte più lunga dell’anno, fatta di speranze, soprattutto in questo momento storico, di brindisi, di colori, di luci e di progetti, assume i toni fiabeschi grazie a uno scenario unico: il Castello di Rivalta. La peculiarità di questo evento è rappresentata dalla possibilità di vivere questa magica notte non solo tra le secolari mura del Castello, ma anche tra le viuzze di un borgo medievale perfettamente conservato, nel quale troverete un Albergo di Charme, la “Residenza Torre di San Martino”, con le sue 18 camere arredante in stile e rese calde da preziosi tessuti. Troverete anche tre cenoni, di cui due all’interno dei ristoranti del borgo, “L’Antica Locanda del falco” (ristorante con presidio slow food) e “La Rocchetta”, capaci di deliziare i palati più raffinati, e uno invece nella foresteria del castello. Un’esperienza unica capace di coniugare cultura, divertimento, tradizione, sapori. Un nuovo inizio, un nuovo anno e una nuova occasione per scoprire e riscoprire un borgo magico ed il suo incredibile Castello. Le proposte sono adatte a tutte le età e a tutti i tipi di budget. Il Castello e le sue Sale saranno visitabili dalle ore 15:00 del giorno 31 dicembre sino all’00:30 del primo giorno del nuovo anno; la visita delle ore 22.30 comprende la visione dei fuochi d’artificio dalla torre e brindisi incluso; ore 19:30 concerto gospel; cenoni nella Foresteria del castello o Salone d'Onore. Ore 00.00 visione fuochi d'artificio; dopo la mezzanotte ballo con DJ fino alle ore 02:30. 