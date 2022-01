san valentino 2022 - cene romantiche e sorprese nei castelli del ducato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Da venerdì 11 a lunedì 14 febbraio 2022 sono romantiche le cene nei Castelli del Ducato in una "Fantastica Emilia" dove alcuni manieri e luoghi d'arte propongono momenti speciali a tavola per le coppie. Cosa troverete? Ad esempio, menu per lui e per lei diversificati a tavola, un massaggio wellness al cioccolato, visite guidate con brindisi finali e aperitivi nei manieri, workshop di cucina a tema per coppie. E per smaltire le golosità passeggiate guidate romantiche al tramonto in borghi, roccaforti e città e una camminata sulle colline con le fiaccole. Week-end di San Valentino al Castello di Torrechiara (PR) sabato 12 febbraio con la camminata sulle colline intorno al maniero con le fiaccole, mentre domenica 13 febbraio si celebra "Fuoco di Passione" tra passito e cioccolato, rosso frizzante dolce a cui aggiungere spezie e aromi, una degustazione organizzata da Ufficio Turistico di Torrechiara presso il cortile del castello. Lunedì 14 febbraio visita guidata in Castello a tema. Domenica 13 febbraio, ore 18, in punta di piedi alla Reggia di Colorno (PR) tra le stanze delle Duchesse di Parma tra storia e leggenda, si snoda Love una visita guidata a tema con aperitivo finale. Il Castello di Contignaco (PR) sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 febbraio propone tre giorni di aperture speciali per le coppie di innamorati di tutte le età, dai fidanzati più giovani agli sposi più anziani con un’esclusiva visita guidata, con spiegazione della storia del maniero e apertura di alcune delle sue sale più nobili, eventualmente coronata da un romantico brindisi tra le mura degli Aldighieri, con calici riempiti dagli intriganti sapori dei vini attualmente prodotti dalle cantine del Castello. L’appuntamento serale di lunedì 14 permetterà agli ospiti di sperimentare il fascino di una visita notturna ancora più romantica. Cene super romantiche sono inoltre proposte al Labirinto della Masone di Fontanellato (PR) dove lo chef Andrea Nizzi firma domenica 13 e lunedì 14 febbraio Cena un menu per lui ed un menu per lei, diversi che verranno serviti alla coppia con gran finale Torta degli Innamorati: un esempio? Mentre lei degusta gamberoni sauté su spaghetti di verdure fumé in salsa teriaky e pomodorini gialli glassati, lui assaggia un sottocoscia di faraona glassata con la sua coscia roché alle nocciole verdure baby e vellutata di funghi. Dalle h 19 Aperitivo in Sala Jaguar, visita al Museo con guida dedicata e passeggiata nel Dedalo in notturna. Cena Cena un menu per lui ed un menu per lei anche al Ristorante e Relais 12 Monaci di Fontevivo (PR), lunedì 14 febbraio. Un esempio? Se lei degusta un risotto alle rape rosse con guazzetto di coda di rospo e pesto di rucola, a lui sarà servito un raviolo reale d’anatra e la sua jus con crema di topinambur salsa di caciotta e zabaione e zest di tartufo. Anche al Castello di Tabiano (PR) sono in carnet Cene a lume di candela per San Valentino dall'11 al 15 febbraio, all'interno del ristorante Caseificio con possibilità di abbinare la visita guidata al maniero. Il Castello di Rivalta (PC), circondato dal romantico borgo affacciato sul fiume Trebbia, propone cena a lume di candela al Bistrot Caffè di Rivalta con visita guidata al maniero. Il menù prevede: strudel di verdure morbide con fonduta di pecorino e culaccia con pan brioche tostato, cuoricini ai funghi con Parmigiano e zafferano dei colli piacentini, filetto alle castagne con zucca al forno, dessert degli innamorati. Per chi vuole è possibile prenotare anche unita a un momento “Dolce Coccola” con massaggio al cioccolato per anima e corpo nella suggestiva Wellness Spa del Borgo con Flute di Malvasia e dolce assaggio in area relax. Cena di San Valentino a Il Nido del Picchio con menù dello chef stellato Daniele Repetti per chi pernotta nella alcova per innamorati e amanti La Locanda del Re Guerriero, nel parco del maestoso Castello di San Pietro in Cerro (PC), dove l'elegante ospitalità della dimora storica è impreziosita dalle opere di arte contemporanea con cui sono arredate le suite e gli ambienti. Cene e pranzi di San Valentino alla Taverna Medievale del Castello di Gropparello, abbinando la visita guidata al maniero, con menù firmato dalla chef Paolina Capra dall'11 al 14 febbraio. Per festeggiare San Valentino Villa Medici del Vascello (CR) domenica 13 febbraio, ore 15.30, propone un’esperienza golosa per le coppie: un workshop di cucina dove mettersi alla prova con la preparazione dei romantici biscotti chiamati “Baci di Dama”. Come spesso accade in cucina, la storia dei Baci di dama si mischia alla legenda e la loro creazione viene avvolta da un alone fiabesco: i due biscotti di frolla, uniti nell’abbraccio da una goccia di cioccolato, richiamano infatti le labbra di una fanciulla intenta a dare un bacio e da qui, con tutta probabilità, si deve l’origine del nome. Durante l’esperienza in castello non solo tips culinarie ma anche il racconto appassionato di aneddoti storici curiosi legati a questi teneri dolcetti. A Castell'Arquato (PC), San Valentino nel borgo degli innamorati presenta Taste & Love, da sabato 12 febbraio a lunedì 14 febbraio, tour a tappe (piazza monumentale, Collegiata, Rocca Viscontea) con brevi momenti di animazione e gioco per coinvolgere le coppie partecipanti e seguire aperitivo in enoteca comunale, oppure solo visita su prenotazione alla rocca Viscontea con brindisi finale. E per smaltire le bontà, per chi vuole a Piacenza (PC) è in carnet una "Passeggiata al tramonto: storie di antichi amori" domenica 13 febbrai, ore 16.45, con ritrovo e partenza dallo IAT R Piacenza, piazza Cavalli. Arrivati a Palazzo Farnese i partecipanti ascolteranno la storia di Margherita ed Ottavio Farnese, della Chiesa Benedettine, costruita da un Farnese come voto per l’amata moglie che non riusciva aver figli. Il percorso si concluderà poi all’esterno di Palazzo Landi, con una piccola leggenda, e Piazza del Duomo. Gli eventi sono su prenotazione e rispettano la normativa nazionale anti-Covid19. Informazioni e/o prenotazione obbligatoria per tutte le proposte: info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it Benvenute e benvenuti nel circuito Castelli del Ducato - Felici di Accogliervi! #castellidelducato #castelliemiliaromagna #inEmiliaRomagna #destinazioneturisticaemilia #ptpl2022 #fantasticaemilia #fantasyland #emiliadasogno #esperienzeuniche #experiencecastle #custodidisogni #custodideltempo #custodidistorie #visititaly #visitemilia Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Guastalla e Pontremoli con itinerari verso Reggio Emilia e verso Cremona – Felici di Accogliervi!