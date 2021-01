servizio civile universale 2021: uisp parma pronta ad accogliere nel proprio staff 2 collaboratori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Pratiche Civili di Movimento Ludico Sportivo è il titolo scelto per il progetto candidato al bando del Servizio Civile Universale 2021. Il progetto è stato valutato positivamente e consentirà a UISP Parma di accogliere ben 2 persone che collaboreranno con tutto lo staff del comitato provinciale per la realizzazione delle attività proposte. Pratiche Civili di Movimento Ludico Sportivo (cod - PTXSU0002020010783NXXX) è un progetto che ha come destinatari bambini e giovani, principalmente tra i 5 e i 14 anni, sia italiani che stranieri, che aderiranno alle diverse attività proposte. Obiettivo comune del progetto è promuovere le attività sportive per favorire la vivibilità di aree urbane socialmente disaggregate, aiutare i minori con problemi relazionali e i giovani con disabilità, potenziando i momenti di gioco e sport e trasmettendo i principi di lealtà della cultura sportiva attraverso il gioco di squadra. Le azioni proposte sono: • promuovere la socializzazione positiva e l’integrazione tra giovani italiani e stranieri, attraverso la promozione di attività sportive, utilizzando spazi non istituzionali come la strada per favorire la costruzione di legami interculturali e per aiutare i ragazzi nella gestione e nella ri-significazione del loro tempo libero e del loro spazio di aggregazione; • proporre attività nell’extra-scuola, destinate alla realizzazione di almeno due interventi sul territorio volti alla nascita, crescita e allo sviluppo di attività ludiche, motorie ed espressive in zone socialmente disaggregate; • organizzare e gestire i campi-gioco estivi e le attività sportive all’interno delle scuole. Maggiori informazioni e dettagli sul progetto sono a disposizione sul sito www.uispparma.it. Il Servizio Civile Universale è un’opportunità enorme per i giovani del territorio di dedicare un anno della propria vita a un impegno di solidarietà, per il bene comune e la coesione sociale della collettività, ma è anche un’importante occasione da regalare a sé stessi, perché si tratta di un’ottima possibilità di crescita personale e di formazione professionale. L’impegno proposto per 12 mesi è indicativamente di 25 ore settimanali (1.145 ore totali), l’indennità corrisposta sarà di 439,50€. I requisiti (in breve) per l’accesso alla selezione sono: • cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; • aver compiuto il diciottesimo anno d’età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; • non aver riportato condanne, anche non definitive. Gli aspiranti candidati dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone sul sito web www.serviziocivile.gov , accedendo tramite le credenziali SPID. La scadenza per l’invio delle domande è il 15 febbraio 2021 alle ore 14.00. UISP Parma è a disposizione per fornire informazioni più dettagliate sul progetto e sulle modalità di collaborazione. Gli uffici sono raggiungibili telefonicamente allo 0521.707411 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 o tramite e-mail scrivendo a segreteria@uispparma.it e parma@uisp.it