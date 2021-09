si aprono i casting per l’iniziativa “modelli per un giorno”, il centro commerciale eurosia cerca indossatori da 0 a 99 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Partecipare è semplicissimo: Fino a venerdì 1 ottobre basterà inviare la propria candidatura con una foto al numero Whatsapp del Centro Commerciale Eurosia (350 914 7742). Tutte le persone iscritte verranno convocate per i casting conclusivi che si svolgeranno il 2 e 3 ottobre proprio a Eurosia. Nel dettaglio si ricercano i modelli per le seguenti categorie: ● Bimbi 0-12 ● Ragazzi 13-16 ● Ragazze skinny over 16 ● Ragazze curvy over 16 ● Ragazzi over 16 ● Nonni I vincitori, scelti dall’agenzia organizzatrice, diventeranno i protagonisti delle nuove collezioni autunno/ inverno dei negozi del centro. Ovvero: avranno l’opportunità di indossare i capi messi a disposizione dai punti vendita, scattare con un fotografo professionista foto e piccoli video che saranno poi utilizzati per la campagna pubblicitaria sui social network del centro. “Un’occasione - dice il direttore di Eurosia Fabrizio Pacini - per rilanciare lo shopping e ritrovare la normalità con una proposta divertente, leggera per tutta la famiglia”. Per tutti i partecipanti sono previsti simpatici gadget in omaggio e ai fortunati finalisti verrà regalata un buono acquisto da spendere all’interno del Centro.