skysnow schia monte caio. vittoria degli skyrunner azzurri gianluca ghiano e corinna ghirardi

Tizzano Val Parma (PR) – Nel pomeriggio di sabato, la sfida per la conquista della Coppa Italia di specialità ha richiamato sui tracciati di Schia-Monte Caio tanti fra i migliori atleti del panorama italiano, presentatisi in partenza con doppia ambizione di vittoria. Al termine di una gara veloce ed esplosiva corsa sul tracciato di 10.8 km e 800 m di dislivello positivo, Gianluca Ghiano (ASD Santiano Dante) e Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure ASD) stoppano il crono per primi sbaragliando la concorrenza di giornata e mettendo fine ai giochi per la conquista della Coppa Italia. In campo maschile, gara decisa allo scollinamento dell’ultima ascesa e vittoria ipotecata da Ghiano grazie ad una discesa interpretata magistralmente dall’atleta piemontese che, sul pendio negativo, rompe gli indugi distanziando un Fabio Martinat (Piossasco Trail Runners ASD) in ottimo spolvero, secondo sul traguardo; terzo Matteo Lora (Skyrunning Adventure ASD) con in crono di 00h 57’ 05’’. In gara donne, eccellenti le prestazioni espresse dalle atlete partite con i favori del pronostico: Corinna Ghirardi giunge sul traguardo di Schia con distacco e, con la terza vittoria consecutiva nel circuito di Coppa Italia SkySnow, realizza la tripletta. Successo sudato e costruito in salita da parte della pluricampionessa lombarda, che ha dovuto guardarsi le spalle dalla forte discesista Giulia Pol (Orecchiella Garfagnana ASD) giunta seconda, e dalla possibile rimonta di Benedetta Broggi (Sport Project VCO ASD) la vicecampionessa Italiana di specialità, terza sul traguardo con 01h:05':57''. Si ricorda che con la gara di Schia si è chiusa la selezione degli atleti che avranno la possibilità di rappresentare l'Italia ai prossimi Mondiali di SkySnow di Tarvisio (8-9 Marzo); la lista ufficiale verrà comunicata nei prossimi giorni. A fine gara, spazio per i festeggiamenti -doppi per l’occasione- con le premiazioni dei vincitori di giornata e di Coppa Italia “CRAZY SkySnow Italy Cup 2024” e l’assegnazione del montepremi di € 3.000,00 messo a disposizione dalla Federazione. Spazio anche per i bilanci da parte dell’organizzazione: la gara, a cura di Skyrunning Adventure A.S.D. e Montecaio S.r.l. e Associazione Pro Schia-Monte Caio APS, chiude la quarta edizione all’insegna di qualità e partecipazione testimoniata dal sold-out delle iscrizioni e dalla presenza dei migliori atleti nazionali. Cornice perfetta per una giornata di sport divertente e coinvolgente, per la soddisfazione dei quasi 100 atleti totali al via, mossi dall’entusiasmo per un evento di livello nazionale nonostante l’assenza di neve dovuta al clima insolitamente mite del periodo. Classifica di gara – maschile: 1° Ghiano Gianluca 00h:56':10'' (ASD Santiano Dante) 2° Martinat Fabio 00h:56':16'' (Piossasco Trail Runners ASD) 3° Lora Matteo 00h:57':05'' (Skyrunning Adventure ASD) 4° Philippot Joseph 00h:58':18'' (APD Point Saint Martin) 5° Negro Andrea 00h:58':24'' (Outdoor With Us ASD) Classifiche di gara - femminile 1° Ghirardi Corinna 01h:02':08'' (Skyrunning Adventure ASD) 2° Pol Giulia 01h:04':12'' (Orecchiella Garfagnana ASD) 3° Broggi Benedetta 01h:05':57'' (Sport Project VCO ASD) 4° Giovando Chiara 01h:06':32'' (ASD Pegarun) 5° Polito Sabrina 01h:20':49'' (Atletica Reggio ASD) Classifiche complete SkySnow Schia Monte Caio 10.8km: https://www.wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=56130