C'è anche Parma nell'elenco delle Pizzerie Eccellenti grazie a Passione e Tradizione

La pizzeria Passione e Tradizione è entrata nell'elenco delle Pizzerie Eccellenti del 2022 secondo la guida 50 Top Pizza, molto conosciuta nel settore. Il prestigioso riconoscimento per i ragazzi di via Savani è stato accolto con grande soddisfazione: tra le pizzerie, Passione e Tradizione è la prima e l'unica tra quelle di Parma ad aver meritato tale menzione.

"Non fatevi ingannare dal contesto "condominiale" di questa pizzeria - si legge sulla guida -. Anche in mezzo alla settimana, trovare un tavolo libero da Passione e Tradizione è impresa ardua. Daniele del Gaudio (pizzaiolo) e Luigi Pagano (cuoco e "cacciatore" di ingredienti d'alta qualità) hanno creato a Parma un locale di successo unendo, come dice il nome, la tradizione napoletana con la passione per il lavoro, la ricerca e l'innovazione. In carta convivono le pizze "classiche", proposte a prezzi più che accessibili, e quelle innovative, nelle quali Napoli incontra l'Emilia (da provare la Nettare di Bacco con riduzione di Lambrusco). Completano l'offerta gli antipasti tipici di Napoli, i dolci e altri sfizi".