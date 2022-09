Charlie Gnocchi mattatore al GF Vip: consigli e sorrisi per tutti, ma la cipolla...

C'è anche un po' di Parma, Fidenza per l'esattezza, nella casa del Grande Fratello Vip. La 'r' vibrante di Charlie Gnocchi si sta imponendo all'interno delle dinamiche della casa più spiata d'Italia, grazie alla verve dirompente dello speaker radiofonico. Sin dai primi giorni la sua positività sta servendo per distendere i nervi e abbassare le tensioni che si respirano all'interno della casa. Charlie, che vede nella partecipazione al reality anche l'occasione giusta per uscire dallo schema che lo lega da anni a 'il fratello di Gene', sta giocando bene le sue carte rivelandosi uno dei più divertenti e simpatici di questa edizione. La sua amicizia con Luca Salatino ex tronista di Uomini e Donne, i consigli al coinquilino Marco Bellavia al quale ha raccontato di sentirsi perfettamente a suo agio in una casa con '20 deficienti, nel senso buono del termine, con una piscina e una sauna tutta per me', il legame con tutti i vipponi fino allo scherzo di cui è rimasto vittima. Nikita Pelizon, modella ed ex concorrente di Pechino Express, gli ha appoggiato una cipolla sul cuscino con lo scopo di farlo svegliare a causa del forte odore. Ma ha solo fatto arrabbiare l'ex inviato di Striscia la Notizia. Dopo il confronto, tutto si è sistemato. All'inizio Charlie pensava che nella boutade ci fosse lo zampino di Luca Salatino, ma l'ex tronista ha smentito un suo coinvolgimento. A proposito di Luca Salatino, fa discutere sui social la chiacchierata tra lui e Charlie Gnocchi dopo la litigata con Elenoire Ferruzzi che ha frainteso gli atteggiamenti del ragazzo.

“Ti dico subito che io sono il primo, che dopo che ho visto le cose che fa. Se mi vedesse mia moglie, con una f..a vera, verrebbe qua e ci ammazza tutti. Con Elenoire c’è un gioco, e sei fortunato. Perché se il gioco lo facessi con una f..a che un po’ ti piacicchia. Una ragazza, non bisogna dire la parolaccia, tu potresti avere delle conseguenze. Tu però l’hai messo in chiaro: hai detto ‘gioco ma c’ho Soraia’ ".