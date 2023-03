Parma, le 5 migliori pizzerie scelte per voi

La pizza è un alimento che non ha stagioni. Va bene sempre, fa impazzire grandi e bambini. Ogni giorno, in Italia, se ne sfornano circa 5 milioni. È la parola italiana più famosa del mondo, oltre a essere l’orgoglio del made in Italy è diventata l'ottavo riconoscimento italiano nella lista del Patrimonio Immateriale dell'UNESCO. Parma, che di Unesco se ne intende, dato che è stata nominata nel dicembre del 2015 città creativa per la gastronomia, ospita diverse ottime pizzerie. Se ne contano centinaia in città. Dalle storiche a quelle meno conosciute: ogni quartiere ha le sue pizzerie di riferimento.

Abbiamo scelto cinque pizzerie in cui troverete tradizioni e sapienza nell'impasto, gusto e qualità negli ingredienti.