"Il Babbo più Bello d’Italia 2024", premiato un papà di Parma

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “il Babbo più Bello d’Italia”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutti i papà aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per i papà dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per i papà con più di 56 anni. Lo scorso fine settimana, a Due Carrare, al ristorante “la Tavernetta da Lory”, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “il Babbo più Bello d’Italia 2024”. I papà partecipanti, oltre a sfilare in passerella, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità. La giuria, composta dalle Mamme Miss vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana” (anche questo concorso è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli), ha proclamato vincitore della selezione. Luca Pelagatti, 56 anni, commerciante, di Parma, papà di Benedetta e Lorenzo, di 28 e 26 anni, si è aggiudicata la fascia “il Babbo più Bello EVERGREEN” (riservata ai papà con più di 56 anni).

La 30° Finale Nazionale del concorso “il Babbo più Bello d’Italia 2024” è in programma sabato 13 luglio a San Mauro Mare – Riviera Romagnola, i papà interessati a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300.