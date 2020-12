"Insieme il covid lo battiamo": lo spot del Comune di Parma realizzato insieme a Zebre Rugby e Parma

Il video, realizzato dal Comune di Parma, insieme a Parma Calcio 1913 e Zebre Rugby "Insieme il covid lo battiamo" con protagonisti sportivi Giulia Ghiretti atleta paralimpica Nazionale di Nuoto,Tommaso Castello Zebre Rugby e Vincent Laurini Parma Calcio 1913 vuole sensibilizzare i ragazzi e i cittadini sul mettere in atto comportamenti responsabili per il contenimento dei contagi.

"Sono i piccoli gesti che fanno la differenza - ha dichiarato il vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Parma Marco Bosi – è un impegno di tutti e lo sport in primis dà il buon esempio. Utilizzare i dispositivi e attuare comportamenti responsabili insieme ci aiuterà a ritornare prima alla normalità".

"Teniamo la mascherina, tutti, sempre, per favore. È un gesto semplice - ha sottolineato l'atleta Giulia Ghiretti- . Lo sport insegna a rispettare le regole, per questo per me è un gesto naturale. Vorrei lo fosse per tutti, perché questa situazione è pesante e rispettare le regole è la prima via per uscirne al più presto. Io di solito nuoto in corsia, da sola, ma qui si tratta di fare squadra e puntare tutti allo stesso obiettivo."

“Ringrazio a nome della società l’Amministrazione Comunale ed in particolare il vicesindaco per la collaborazione in questo progetto di sensibilizzazione” le parole della community manager di Zebre Rugby Club Francesca Boraschi. “Siamo orgogliosi di essere portatori di un messaggio importante per i giovani; ispirarli tramite lo sport - ed in particolare il rugby - a rispettare le regole ed a non mollare nei momenti più difficili. Solo così giocando “di squadra” tutti insieme potremo uscire più forti da questa dura prova. Ringraziamo gli amici del Parma Calcio 1913 e Giulia Ghiretti, augurando a loro il meglio per il nuovo anno 2021”.

“Come Parma Calcio è un orgoglio partecipare a quest’iniziativa, sia perchè ci vede a braccetto con la città e con realtà sportive importanti che danno lustro alla nostra comunità nei rispettivi ambiti, sia perché tratta un argomento fondamentale in quest’epoca difficile. Speriamo davvero che sia una spinta in più affinché tutti seguano le regole, indossino la mascherina, con la volontà e la speranza di uscire presto da questo periodo duro per tutti. Parma ha già insegnato in passato che facendo squadra non esistono ostacoli insormontabili" , ha dichiarato Stefano Perrone, Direttore Operativo del Parma Calcio