La Top 20 delle città italiane con più alto tasso di tradimento: Parma è 12esima

Parma si piazza 12esima in classifica tra le città invernali con il maggiore picco di intraprendenza sessuale stilata da Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali. Al primo posto Trieste. Il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, che nell'estate 2022 ha raggiunto per la prima volta la pole position, mantiene il primo posto, mentre continua a cambiare il panorama delle città più frizzanti in tema di love affaire lungo tutta la penisola. La top 20 delle città invernali più fedifraghe: 1. Trieste; 2. Vicenza; 3. Roma; 4. Milano; 5. Prato; 6. Genova; 7. Bologna; 8. Torino; 9. Firenze; 10. Pisa; 11. Verona; 12. Parma; 13. Padova; 14. Ravenna; 15. Bolzano; 16. Venezia; 17. Udine; 18. Bergamo; 19. Monza; 20. Napoli

La Top 20 delle città più infedeli sembra rispecchiare la teoria del Winter Blues, che vede le destinazioni settentrionali più attive ad un love affaire extraconiugale a discapito di quelle meridionali che, fatta eccezione di Napoli, sono sparite dal ranking - dichiara Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l'Europa, aggiungendo - è interessante osservare come i piccoli centri urbani stiano conquistando posizioni significative in questa lista nonostante la densità di popolazione sia davvero esigua rispetto alle grandi città del nord e centro Italia". Sono le regioni del Nord a detenere un numero più alto di città ove vi è il maggior picco di intraprendenza sessuale durante la stagione invernale. In testa vediamo il Veneto con ben 4 città: Vicenza (2°), Verona (11°), Padova (13°) e Venezia (16°). Mentre le regioni del sud, fatta eccezione per la Campania con Napoli alla 20° posizione, sono praticamente assenti. Cagliari e Catania, infatti, sono sparite dalla top 20 in cui l'inverno scorso occupavano rispettivamente la 9° e la 15° posizione. Le new entry rispetto allo scorso inverno in questa top 20 sono Prato (5°), Genova (6°) e Pisa (10°). I grandi centri urbani come Roma e Milano, comparse tra le prime 4 città della classifica dell'estate scorsa, continuano a mantenere buone posizioni, rispettivamente alla 3° e 4° posizione. Ma sono i piccoli centri urbani a spiccare in questa classifica invernale, sarà perché magari nelle città più piccole si hanno meno distrazioni o per altri fattori legati alla sfera sociale