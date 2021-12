Masterchef, Bruno Tanzi in balconata

Prosegue nel migliore dei modi l'avventura a Masterchef di Bruno Tanzi, il parmigiano in gara che ha passato in extremis la prova di ieri sera. Nella puntata di giovedì sera Bruno è rimasto tra gli ultimi quattro davanti agli chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Lo ha mandato in balconata la Green Day fajita’s, un particolare tipo di panino senza pane realizzato con un avocado come ingrediente principale.