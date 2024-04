Giornata parmigiana per Miriam Leone, a pranzo in uno dei ristoranti più in della città. L'attrice ha trascorso qualche ora a pochi passi dalla città, a Coloreto, insieme ad alcuni amici. Ha scelto la trattoria Ai due platani per un veloce pasto a base di prodotti tipici. Poi, dopo la foto di rito con i titolari, ha lasciato la zona. Naturalmente la sua presenza non è passata inosservata.