Oggi è il pancake day: ecco come è entrato nelle nostre diete

In Inghilterra non esiste la festa di carnevale, tuttavia la mascherina la indossano anche li, un po' ovunque. E purtroppo non è il simbolo del carnevale, abortito in questo 2021 a causa degli sforzi imposti dalla pandemia, che ancora oggi condiziona le nostre vite. Ma il mondo in qualche modo deve andare avanti, ed è pur sempre - da calendario - martedì grasso, che da quelle parti chiamano Shrove Tuesday, l’ultimo giorno prima della Quaresima, periodo nel quale i cristiani dovrebbero astenersi dal mangiare golosità. Da questa tradizione religiosa ha poi avuto origine il Pancake Day, una giornata dedicata a finire tutti i cibi banditi durante il periodo di digiuno/rinuncia, che quest’anno cade il 5 marzo.

In questa giornata del Pancake Day, ci si dedica a preparare frittelle e ad abbuffarsi. Chi non ama mangiare dolci a parte i maniaci della dieta e del fitness? E pure nelle diete, il Pancake è entrato di diritto, con prepotenza, affermando le sue qualità nutritive. Il pancake è un alimento per la prima colazione o per uno spuntino, importato dai paesi dell’America Settentrionale.

Come preparare i pancakes

Dopo tutte queste parole è ora di scrivere la ricetta tradizionale dei pancakes, ottimi anche solo con zucchero e succo di limone, ma solitamente sommersi dagli indigeni da abbondati quantità di Nutella. Io in genere li preferisco con delle sottili fettine di banana. Il bello dei pancakes è che si possono farcire/guarnire come preferiamo!

Ingredienti:

190 g di farina

20 g di lievito per dolci

5 g di sale

15 g di zucchero bianco

300 g di latte

1 uovo

45 g di burro fuso

Gli ingredienti vanno mescolati per ottenere una pastella da friggere in una padella precedentemente imburrata. Abbastanza semplice da cucinare e super grasso, per una giornata all’insegna della golosità.