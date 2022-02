Pancake Day: la festa di un dolce sempre più amato anche in Italia

Il primo marzo è il Pancake Day, la festa di un dolce originario statunitense ma diffuso in tutto il mondo, sempre più conosciuto e amato anche in Italia, e anche in Veneto dove molti locali propongono questa dolce delizia. Non è una data a caso: soprattutto britannici e irlandesi mangiano pancake (anche se leggermente diversi da quelli americani) tradizionalmente durante il Martedì Grasso, il "Pancake Tuesday". Quante volte abbiamo visto, nei film o nelle serie tv americani, i nostri personaggi preferiti alle prese con un'abbondante colazione a base di pancake, impilati uno sull'altro, abbondantemente "innaffiati" di sciroppo d'acero?

Ma di cosa si tratta esattamente?

Sono preparazioni simili alle crêpe, ma più spesse, in genere dolci, accompagnate spesso da sciroppo d'acero, marmellate, crema alla nocciola o burro d'arachidi. Più raramente si mangiano salate, sempre nell'ambito della colazione, con uova e bacon.

Come si prepara un pancake tradizionale?

Dopo tutte queste parole è ora di scrivere la ricetta tradizionale dei pancakes, ottimi anche solo con zucchero e succo di limone, ma solitamente sommersi dagli indigeni da abbondati quantità di Nutella. Io in genere li preferisco con delle sottili fettine di banana. Il bello dei pancakes è che si possono farcire/guarnire come preferiamo!

Ingredienti:

190 g di farina

20 g di lievito per dolci

5 g di sale

15 g di zucchero bianco

300 g di latte

1 uovo

45 g di burro fuso

Gli ingredienti vanno mescolati per ottenere una pastella da friggere in una padella precedentemente imburrata. Abbastanza semplice da cucinare e super grasso, per una giornata all’insegna della golosità.

Dove mangiare i pancake a Parma

Umami Gastrobar, Strada Aurelio Saffi

Pizzeria Trattoria 183, via Venezia

Los Cornettos, Strada D'Azeglio

The American Caceks Factory Pasticceria, via Carducci