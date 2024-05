Parma, l'ultima trovata per festeggiare la Serie A: arrivano le magliette

Arrivano le magliette celebrative gialle e blu per festeggiare il ritorno in Serie A del Parma. Oltre a quelle che si indossano, ci sono però anche quelle che si mangiano. Sono nate dalle mani di Marcello Galloni, storico pasticcere di Parma con la sua bottega in via XXII luglio, in centro, a un passo dallo stadio. Pasta frolla tagliata a forma di maglietta, con glassa di zucchero blu e una 'A' che campeggia gialla al centro del biscotto. Poi i coriandoli con un richiamo alla festa che ci sarà al termine della partita contro la Cremonese.