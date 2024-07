Passione&Tradizione si conferma tra le 50 pizzerie eccellenti d'Italia

Per il terzo anno consecutivo la pizzeria Passione&Tradizione di via Savani si conferma tra le 𝗽𝗶𝘇𝘇𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗲𝗰𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱'𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 per 50 Top Pizza. L'unica di Parma a entrare nel rinomato censimento.

"Circondata da alti palazzi di periferia, la graziosa pizzeria di Daniele del Gaudio (pizzaiolo) e Luigi Pagano (cuoco e ricercatore di eccellenze) tiene alto il nome della tradizione napoletana. Gli impasti lievitano dalle 24 alle 36 ore e vengono farciti con ingredienti di qualità. Squisita e coreografica è la "lardiata in fiamme" - a base di pomodoro San Marzano DOP, fior di latte, lardo di Colonnata IGP, pecorino di grotta, basilico - che arriva al tavolo fiammeggiante. Pregevole l'idea di condire le pizze (6-12 euro) con oli extravergini italiani di cultivar diverse a seconda della farcia. Squisiti anche gli sfizi fritti (dai crocché alle montanare). Il servizio è attento e cordiale", si legge sulla guida.