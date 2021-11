Ritorna La Balén’na’ d Nadäl per la mensa di Padre Lino

Torna, anche quest’anno, l’iniziativa benefica delle Palline di Natale con le frasi in dialetto parmigiano Parte del ricavato verrà devoluto alla Mensa di Padre Lino per il pranzo di Natale. Un'iniziativa che ha riscosso grande successo lo scorso anno e ritorna per dare un aiuto ai più bisognosi. Una collezione di divertenti palline per decorare le vostre feste con parole e frasi in dialetto parmigiano: Anolen, Che do Bali, Bon Nadal, Nador, Scantanador o frasi e detti tipici parmigiani. Potete anche scegliere di decorarle con nomi o frasi a vostra scelta. Quest’anno sono disponibili anche ghirlande per la porta, centrotavola e alberi di Natale decorati in stile parmigiano di vari colori e altezze per rallegrare la vostra casa nei giorni di festa. In più c’è l’edizione speciale del Brut Monte delle Vigne con una frase perfetta per questo periodo: Tén dur, che mòl al vén da lu! per augurare a tutti di “tenere duro” e riuscire a superare questo periodo così particolare! Sono tutte idee regalo , uniche e divertenti, per portare un sorriso nelle case dei parmigiani e colorare il Natale. Il progetto, ideato da Gabriella Esposito, organizzatrice di matrimoni ed eventi, nasce nel difficile momento causato dalla pandemia, con la volontà di reagire, mettendo la propria creatività anche a disposizione degli altri e della città. Da questo la decisione di devolvere parte del ricavato alla mensa di Padre Lino con la speranza di poter raccogliere tutto il necessario per far fronte alle spese del pranzo di Natale. Per acquistare le palline di Natale e contribuire ad aiutare la mensa di Padre Lino è possibile effettuare un ordine chiamando il numero 0521.273070 (è consigliata la prenotazione).

Il costo di ogni addobbo parte da 6 euro e si potranno trovare da Esposito, in via Strobel 8, nella Libreria Mondadori dell' EuroTorri e al Garden Carretta in strada Baganzola 16. Disponibili anche on line sul sito www.espositoshop.com