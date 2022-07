"Se passeggi in via Kennedy trovi le 'pipe da crack' "

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è pertanto un articolo della redazione di ParmaToday

"Durante una passeggiata verso il parco Ducale si incappa in immagini come queste lungo via Kennedy". Un lettore, Marco, denuncia una situazione che a ridosso dell'Oltretorrente si fa sempre più complicata legata allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Tra i rifiuti, è stata trovata una bottiglia con tanto di pipa tipiche di quelle che servono per fumare il crack: "Non è questa la città che vogliamo".