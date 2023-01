85 morti sulle strade italiane nei fine settimana di gennaio

ASAPS Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale: "Sono 85 i morti sulle strade italiane nei fine settimane di gennaio. In questo fine settimana un'altra terribile tragedia. Alle porte di Roma hanno perso la vita cinque ragazzi tra i 17 e i 22 anni. Erano in sei nell'auto. La scia di sangue non si ferma. Manca una cultura della sicurezza, ormai sgualcita rispetto alla comunicazione dei decenni precedenti. Sono calate a picco negli ultimi dieci anni le pattuglie sulle strade, anche di notte". ASAPS