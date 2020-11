A Salso un’eccelenza di impresa performante e affidabile- premio Felix a Theras

Comunicato stampa Un successo salsese tra le 600 aziende coinvolte in una delle più competitive fiere digitali d’Europa Assegnato a Salsomaggiore il Premio Industria Felix all’azienda tra le 15 top imprese più performanti e affidabili d’Italia Tra le eccellenza italiane si conferma l'azienda salsese di device per la gestione del diabete e del dolore cronico che ha ritirato il Premio dell’ edizione della Fiera digitale internazionale e sostenibile di Industria Felix Milano, 18 novembre 2020 – E’ di Salsomaggiore e si chiama Theras Lifetech l’azienda che spicca per aver superato complesse valutazioni che hanno preso in esame i principali parametri di bilancio, al punto di aggiudicarsi il Premi Industria Felix. E’ proprio nella provincia parmense che si sviluppa l'attività di Theras Lifetech, azienda leader nella ricerca e nella commercializzazione di tecnologie d'avanguardia per il trattamento e il monitoraggio del diabete in continuo e per la gestione del dolore cronico Il premio Industria Felix, assegnato ogni anno da un comitato scientifico composto da economisti, imprenditori e manager di alto profilo, è riservato alle realtà imprenditoriali con bilanci virtuosi che rappresentano un'eccellenza e che contribuiscono, con la qualità gestionale e l'aumento di posti di lavoro, al benessere sociale e al progresso economico. “Si tratta di un importante riconoscimento per tutta la nostra azienda e un forte incoraggiamento a proseguire l’attività con la stessa passione che ci ha sempre contraddistinto - precisa Cristiano FERRARI, Managing Director di Theras Liftech che ha ritirato il Premio – Siamo molto fieri di poter conservare un primato così importante che Industria Felix per il terzo anno consecutivo ha voluto assegnarci e di cui faremo tesoro per poter continuare a crescere e a offrire servizi e prodotti tecnologicamente sempre più avanzati per una migliore gestione di malattie croniche come il diabete e dolore cronico”. Le motivazione del Premio Theras Lifetech è stata scelta “Tra le 15 top imprese con sede legale in Italia per performance gestionali e affidabilità finanziaria Cerved del settore Commercio” - si legge nella motivazione del Premio La crescita continua di Theras Liftech Il 2019 si è chiuso per Theras Lifetech con un fatturato che sfiora i 65 milioni di euro con una crescita del 100% sull’anno precedente che si era chiuso già con risultato di oltre 32 milioni di euro. Lo staff E' composto da più di 80 persone tra dipendenti e collaboratori, metà dei quali impegnati su tutto il territorio nazionale a fornire supporto tecnico a strutture sanitarie, medici e pazienti, con un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le partnership Le più importanti partnership di tipo commerciale sono con aziende americane leader nel loro settore. Si tratta di Dexcom e Insulet (che Forbes pone al secondo e quarto posto tra le aziende innovatrici con la miglior crescita) e Nevro, azienda americana che ha brevettato un'esclusiva terapia per il trattamento del dolore cronico. Theras Lifetech, inoltre, collabora con più di 100 strutture ospedaliere e cliniche specialistiche in tutta Italia. L’impegno nella ricerca In questo momento sono 8 i progetti di ricerca in corso firmati da Theras Lifetech. L'azienda investe ogni anno una parte del fatturato in Ricerca e Sviluppo e in Basic Science Research.