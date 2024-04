About Massimo Moretti - Mostra personale

Il 20 aprile 2024 alle ore 19:00 nello spazio espositivo del Grand Hotel De La Ville, in Largo Pietro Calamandrei n. 11 a Parma, per l’ Associazione Culturale Pavel Florenskij, curata da Andrea Aglani, si inaugura la mostra “ About” conosciamo l'artista Massimo Moretti. Saranno esposte fino al 20 Maggio una ventina di opere: quadri prodotti negli ultimi 4 anni, in stile minimalista e realizzati in modalità rapsodica; ealizzazioni di getto, in una gestualità attivata dalla corteccia prefrontale che conosciamo come "Il raptus" (dal latino "rapimento") un impulso improvviso di forte intensità che lo porta a creare con l'inchiostro splendide figure animate che nelle loro movenze rappresentano ora la musica, poi la danza , e infine l'amore, in un ciclo della vita che unisce e allontana nello stesso momento, come accade nei silenzi intrecciati della serie "Interwoven silence", dove una fila di persone popola la tela che diventa un nonluogo di Marc Augè, vicini nello spazio, ma mai in interazione, tutti con il capo leggermente chino a visualizzare uno smarthphone. Impariamo così a riconoscere l'artista, tramite i suoi attori lo possiamo riconoscere, identificare nelle sue passioni, nei suoi silenzi, nelle sue tenebre. L'artista viene presentato al Vernissage da Enrico Maghenzani, storico ex produttore di Franco Battiato ed ex amministratore delegato dell'orchestra del Teatro Regio, ora vice presidente dell'Associazione culturale Pavel Florenskij. L'Associazione che cura l'artista fin dagli esordi, ha in programma per il 2024 l'evento Echoes of Sufi Dance patrocinato da Regione Emilia Romagna che si terrà dall'11 luglio fino al 31 a Bologna nella sede della Regione, (palazzo dell'assemblea costituente), dove insieme a 30 opere originali di Franco Battiato, messe a disposizione dal gallerista storico Giuliano Allegri ,verrà esposta la serie esclusiva e limitata di Sufi dell'artista Massimo Moretti. A fine anno, sempre organizzato dall'Associazione, Moretti parteciperà come finalista con un opera, all'evento Viaggio ad Addiss Abeba in memoria di Sebastiano Tusa che si terrà alle Nazioni Unite nel Palazzo di vetro di New York. Moretti accede di diritto avendo vinto il primo premio alla tappa svolta ad Edimburgo presso la sede dell'Istituto Italiano di cultura, con l'opera Inkpromptu Op.333 Nhope. In questa sede Andrea Aglani Presidente dell'Associazione, presenterà il suo progetto mondiale Humanum Habilitas, che coinvolge ricercatori di fama mondiale come l'antropologo Prof. Giorgio Manzi (Università Sapienza, Accademia dei Lincei) e l'agronoma Martina Occelli (CALS University New York). https://iicedimburgo.esteri.it/it/gli_eventi/calendario/journey-to-addis-ababa/ https://asspavelflorenskij.wixsite.com/viaggio-ad-abeba/edimburgo