Via Baganza · Molinetto

Buongiorno,vorrei segnalare che in strada Baganza a Parma,le macchine e le moto sfrecciano ad alta velocità,non si fermano nemmeno a fare passare i pedoni.Preciso che nello stesso punto, nell'anno 2013 perse la vita il piccolo Nicolò Ferilli.Non c'è mai stato un posto di blocco.Sperando in un vs gentile intervento,porgo distinti saluti MANUELA VENERI BALESTRA