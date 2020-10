Altro a Parma in Viale Paolo Toschi, 1: "Post rock, new wave, indietronica, Cocteau Twins e Dead Can Dance: sono queste le influenze entro..."

Post rock, new wave, indietronica, Cocteau Twins e Dead Can Dance: sono queste le influenze entro cui si muovono i Mattatoio5 nel loro nuovo album. Il video di “Escape” è In ANTEPRIMA ESCLUSIVA per Sentireascoltare. https://sentireascoltare.com/video/mattatoio5-feat-romina-salvadori-escape/ Il brano è impreziosito dalla voce evocativa di Romina Salvadori degli eccellenti estAsia. L’alter ego virtuale di Romina, alla ricerca di un riparo dalle ossessioni della mente, muta la sua forma, evade inafferrabile emergendo in una nuova realtà. Escape è un progetto video stratificato ottenuto tramite tecniche di acquisizione dati e animazione, realizzato dall’artista Igor Imhoff tramite una miriade di punti digitali animati dalla protagonista e tradotti via software di animazione 3d in taglienti geometrie. L’avatar di Romina è immerso in uno scenario liquido virtuale e le strutture architettoniche, i materiali e gli elementi grafici mutano con la musica subendo alterazioni da glitch e voce, sincronizzandosi ai movimenti catturati. "Escapes" è il titolo del loro album in uscita il 20 novembre, prodotto da Amaury Cambuzat (Ulan Bator, Faust) - Let Go Ego Studio (Na) e registrato al Lesder Studio (Tv) di Tommaso Mantelli. www.mattatoio5band.com