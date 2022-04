ANIMA NERA “MUSICA” IL NUOVO SINGOLO CANTA DI MUSICA E FEMMINILITÀ

“Musica” è il nuovo brano della band vicentina Anima Nera, pubblicato con la bassanese Sorry Mom. La scrittura del brano si ispira a due delle gioie della vita: la musica e la femminilità. L’ecletticismo distintivo degli Anima Nera appare anche in questo brano combinando sonorità genuinamente rock e istinti ritmici funk con accenni legati alla disco, con l’obiettivo di cantare tutta la sensualità che la musica sa regalare. Il brano è stato curato dalla registrazione al master da Roberto Visentin, mentre il video è stato realizzato da wearednz al Revolution di Molvena. Gli Anima Nera sono Massimiliano De Angeli voce e chitarra ritmica del gruppo, nonché autore delle canzoni, Stefano Speranza chitarra solista, Lorenzo Piva batteria e cori, Fabio Lanaro basso e cori e nascono ufficialmente nel 2013 , con l’obiettivo di mischiare poesia e musica e dare un taglio personale al proprio repertorio, interamente composto da inediti. Il risultato è un mix di rock e canzone d’autore molto riconoscibile. Vantano una ricca esperienza live, nella quale spicca la finale regionale di Sanremo Rock e numerose segnalazioni web su riviste importanti tra cui segnaliamo Rockon. Nel 2017 esce il primo concept album “Terzo Incomodo”, seguito da “Amantide” l’anno successivo. Produzione e grafica di questi due lavori sono stati curati interamente dalla band stessa. Dopo un ulteriore periodo di palchi, nel 2022 esce il singolo “Musica” con l’agenzia di mangement Sorry Mom. Link al video:​ https://www.youtube.com/watch?v=O-o4cWZtE64 Social:​ https://www.facebook.com/ANIMA-NERA-598460003643205/