Area Verde Via Biagio Pascal - Un misto tra Paura e Delirio a Las Vegas e l'anarchia canina

Non sono uno che è solito lamentarsi, di base sono un libera e con una pazienza enorme ma la stupidità, egoismo , maleducazione, mancanza di rispetto nelle cose e nelle persone che si nota oramai da tempo presso l'area verde di Via Pascal ha raggiunto livelli quasi inaccettabili, insopportabili e di una inciviltà che sprofonda sempre di più verso un baratto non più colmabile. E c'è per qualsiasi orario del giorno. Si parte al mattino presto per arrivare quasi verso sera tarda con praticamente tutti i cani non al guinzaglio, nonostante il divieto nei cartelli ma tanto oramai sono tutti più intelligenti e furbi dei pochi che ancora tengono i cani al guinzaglio, come da legge... Guai a provare a dirgli di tenere i loro cani legati, o ci litighi o al più ti rispondono - il mio è bravo- come se il mio fosse un deliquente--- i prati sono pieni di deiezioni non raccolte ovviamente, paura magari di sporcarsi le scarpe o magari proprio manco se ne accorgono dato che mentre i loro cani BRAVI vagano liberi o usano il cellulare o parlo con un altro furbone che a sua volta tiene il cane libero ovviamente.... Arriviamo poi alla sera... bivacchi su bivacchi, consumo di alcolici e di droghe varie manco fossimo a Caracas e dintorni... al mattino successivo , mentre porti sempre fuori il cane.... si trovano tutte le carte dei panini del McDonalds per terra o sulle panchine, lattine di birra e o di bottiglie di vetro per terra o rotte con tutte le scheggie di vetro per terra, per un cane pericolissimo potendosi tagliare i polpastrelli... mai uno straccio di una volante che giri da anni nonostante il degrado del parco sia cosi da anni.... l'ultima volta che si è visto qualcuno del comune è stato per l'inagurazione di quella vomitevole opera definito catapulta che è a sua volta è lasciato al degrado o usato dai bambini per giocare dato che negli anni post epidemia i giochi sono stati tolti e mai rimessi, se no uno scivolo orrendo e diventato nel corso del tempo tela per i writer...il tavolo è oramai marcio e le panchine distrutte o divelte... gli anziani del quartiere si sono dovuti portare le sedia da casa per stare insieme, mentre i giovani si drogano felici e i cani corrono liberi lasciando deiezioni qua e là... mentre i pochi rimasti civili si mettono le mani tra i capelli e vedono la bella e amata Parma spergnersi in uno squalore senza fine.