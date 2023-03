Aree cani all'imite dell'indecenza

Pali di legno per tappare i buchi delle aree cani. Con questa piccola premessa vorrei farvi vedere quanto degrado c'è nelle aree cani: - buche ovunque - recinzione piena di buchi che i proprietari tappano con quello che hanno - panchine rotte a metà - cancello che il più delle volte è rotto - fontana dell'acqua chiusa Ecco come sono le aree cani. Il comune promuove tanto il benessere animali vantandosi delle numerose aree cani. Ma quanto sono "funzionali"? C'è da riflettere. Per sistemare un area cani ci impiegano anni, per costruire, nello stesso parco, un'altro campo da calcio, ci mettono 10 minuti.