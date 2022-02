AUSL ANCORA RITARDI NELLA SOMMINISTRAZIONE VACCINI A DOMICILIO

Faccio riferimento al Vostro redazionale "Covid: in tre giorni vaccinate più di 5.600 persone". Questo numero, però, contrasta con il fatto che, anche secondo quanto dichiarato dall'Ausl, nel periodo considerato non è stata eseguita alcuna vaccinazione a domicilio, nonostante siano ancora molte le persone fragili che attendono il vaccino. Secondo l'Ausl al 26 gennaio le persone ancora in attesa della terza dose a domicilio erano 400; nel periodo dal 24 gennaio al 9 febbraio sono state vaccinate a domicilio 134 persone (comprese prime, seconde e terze dosi). I conti sono presto fatti. Troppe persone fragili sono ancora in attesa della vaccinazione a domicilio, ad oltre quattro mesi e mezzo dall'inizio di questa campagna vaccinale. Ai posteri o a noi l'ardua sentenza?