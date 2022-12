Bonus di 1.000€ ai 385 dipendenti di Trancerie Emiliane

Buongiorno Sono un dipendente di Trancerie Emiliane. Come saprete il nostro Presidente Piero Felisa è volato in cielo il mese scorso. I figli ci hanno annunciato commossi il volere del padre qualche giorno fa ed oggi ci hanno ufficializzato la notizia con la comunicazione che trovate in allegato: la volontà del padre di dare un Bonus di 1.000€ a TUTTI i 385 dipendenti. Vogliamo ringraziare questo grande uomo per quello che ha fatto per noi e quello che continua a fare, ci fa sentire ancora la sua grande presenza tra noi, anche adesso. Dobbiamo ringraziarlo. Grazie Presidente Grazie Nadia, Franco, Paolo