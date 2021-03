Oggi come da titolo effetto sorpresa di Vittorio Brumotti al parco Ducale a Parma. Ore 18 e 20 scoppia l'agguato parte brumotti in sella alla sua bici con tanto di casco e gopro inclusa ai pusher presenti a sostare in quella zona del parco ( nei pressi dell'entrata di via Kennedy). Parte un fuggi fuggi generale in contemporanea arriva a tavoletta una pattuglia dei Carabinieri ( qui non si è capito come potessero essere già lì a 2 minuti dall'inizio delle "riprese"....bah? )