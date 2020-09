CHIUSURA SPORTELLI CUP OSPEDALE MAGGIORE

Faccio seguito alla mia segnalazione di qualche giorno fa: "Riapertura sportelli CUP dell'AUSL di Parma" per segnalare un, se possibile, peggiore disservizio: gli sportelli CUP dislocati all'interno dell'Ospedale Maggiore sono ancora chiusi, a data da destinarsi. Ad una mia richiesta telefonica di chiarimenti all'Azienda Ospedaliera, mi è stato risposto che "sono tutti chiusi e nessuno sa quando riapriranno", Questo dimostra che, almeno in questo caso, non c'è limite al peggio!