Cultura: da Parma arriva per la prima volta in Italiano il detective che sfidò il Ku Klux Klan

Alcuni ricorderanno il film "Il Grande Sonno", girato nel '46 e reso celebre dalla magistrale interpretazione di Humphrey Bogart. La pellicola era tratta da uno dei libri più famosi del Noir/Hard Boiled, del grande maestro del genere Dashiell Hammett. Pochi tuttavia sanno che a ispirare Hammett nella stesura del libro e nell'ideazione del personaggio, fu un racconto fino ad oggi mai tradotto in italiano: Knights of the Open Palm, di Carroll John Daly. Questo racconto, risalente all'inizio degli anni '30, narra la storia di Rice Williams, investigatore privato che viene ingaggiato per indagare su un rapimento operato dal Ku Klux Klan, in un'America spaccata in due dal terrore che questo gruppo di suprematisti suscitava nelle persone e il gran numero di accoliti che registrava. Il tema del razzismo è quindi presente nel racconto di Daly, ma viene affrontato con i toni aspri e ruvidi tipici dell'Hard Boiled, ben lontani dal politicamente corretto a cui siamo abituati oggi. A portare per la prima volta in italiano questo grande racconto è Letterelettriche, casa editrice indipendente di Parma, che lancerà il 27 giugno il primo numero del magazine Lost Tales: Hard Boiled. Lost Tales è una collana di magazine pubblicati da Letterelettriche che raccoglie e racconta inediti e approfondimenti già su diversi altri generi: Fantasy, Fantascienza e Horror. Il cuore della casa editrice è dunque la cultura Pulp, oggi sempre più in voga e diffusa, e lo scopo dichiarato dell'editore è proprio quello di utilizzare questi temi per avvicinare i giovani alla lettura. Chissà che la piccola casa editrice di Parma non abbia successo in questa impresa, lavorando sull'onda di una cultura popolare che, troppo spesso, è ingiustamente sottovalutata.