Segnalo la diretta facebook "Uomini e Squali, un rapporto da riconsiderare" di giovedì 27 gennaio alle ore 20.30 organizzata dal fotografo vincitore di molti premi internazionali Andrea Izzotti in collaborazione con Blu Deep Emotions 2020 che che vedrà la partecipazione di molti ospiti tra cui i rappresentanti italiani e internazionali dell'iniziativa dei cittadini europei per la salvaguardi degli squali StopFinningEU. Con il professor Alessandro De Maddalena, uno tra i maggiori esperti di squali bianchi nel Mediterraneo, si parlerà di come ricostruire il rapporto tra gli uomini e questi predatori marini venutosi ad incrinare in particolare dopo l'uscita del film Lo squalo. Si parlerà con Sarah Russwurm e Camilla Mura di StopFinningEU dell'iniziativa dei cittadini europei attualmente in fase di raccolta voti per vietare il commercio delle pinne di squalo in Europa. (www-stop-finning-eu.org, pagine facebook e instagram @stopfinning_italy) Interverranno inoltre Massimiliano Falleri, responsabile della Divisione Sub di Marevivo e Lorenzo Zitigliani, direttore direttore e cofondatore di Plastic Free Odv Onlus (entrambe le organizzazioni sono supporter ufficiali di #StopFinningEU), per parlare rispettivamente di reti fantasma e di plastica dispersa nell'ambiente ed in particolare in mare.