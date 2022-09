Festa Agricola San Martino di Valmozzola

Si e' svolta nella giornata di Domenica 18 Settembre 2022, la tradizionale festa dell'Agricoltura organizzata dal Gruppo Alpini di Valmozzola .L'evento e' iniziato alle ore 9:30 con la funzione religiosa svoltasi nella chiesa di San Martino e con la tradizionale benedizione dei trattori, radunati davanti la piazza della chiesa. L'evento e' proseguito per tutta l'intera giornata con giochi per bambini e prove di abilità per gli adulti con i loro mezzi agricoli. Il gruppo Alpini di Valmozzola e lo staff organizzativo ringraziano tutte le persone che hanno partecipato all'evento.