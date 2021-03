IL FLASHMOB DEI PROF. DEL PACIOLO D’ANNUNZIO DI FIDENZA PER INCORAGGIARE I RAGAZZI Non ci sappiamo spiegare come sia nata quest’idea. ma da cosa nasce cosa e così noi docenti dell’Istituto Paciolo D’Annunzio, tra una lezione e l’altra, in DAD ovviamente, abbiamo ideato un flash mob di docenti (proprio così), proposta che sembrava un po’ audace ma che è stata accolta con grande entusiasmo dal nostro dirigente Ciro Marconi come dai colleghi, sia dell’indirizzo tecnico che del liceo. Abbiamo sentito l’urgenza di condividere un semplice messaggio di “resilienza” per i nostri studenti, come per le loro famiglie; nessun intento polemico, nessuna lamentela, anzi un semplice messaggio di incoraggiamento ed ottimismo, consapevoli del fatto che bisogna saper cogliere le sfide che il nostro presente ci pone davanti e bisogna continuare a studiare anche in condizioni insolite, “controvento”. Forza ragazzi! Siete il nostro futuro!