Giornata mondiale dell'ambiente in Alta Val Taro

Anche gli abitanti di Giuncareggio si mobilitano per la giornata internazionale dell'ambiente. Ieri un nutrito gruppi di proprietari di seconde case e qualche abitante della piccola frazione alle pendici del monte Penna nel comune di Tornolo si sono mobilitati per la pulizia di una scarpata al centro del paesino che negli anni era diventata una piccola discarica. Abbiamo approfittato di questa giornata per lanciare un messaggio a chi come noi non intende abbandonare completamente queste piccole realtà rurali così ricche di storia anche recente, dichiara un portavoce a nome di tutto il gruppo. Partiamo con la bonifica del territorio per poi proseguire con altre attività. Sono stati raccolti 20 sacchi di indifferenziata,10 di plastica, vetro e ferro. Noi ci proviamo, tutti insieme sperando che anche altri seguano il nostro esempio. Ci aspettiamo però un supporto anche dagli amministratori locali che come dimostrato in altri territori qualcosa se vogliono possono fare! .