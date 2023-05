Buongiorno chiedo se il Comune vorrà valutare la possibilità, vista la necessità, di installare un autovelox in via Budellungo e Via xxiv Maggio,zona attigua alla rotonda dove le due strade si incontrano.Le velocità di percorrenza di auto moto sono una cosa indecente,la situazione di pericolo è giornaliera. Grazie, saluti