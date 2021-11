Grande festa della Castagna e del Vin Brûlé al Castello di Tabiano

Per ‘salutare’ novembre e festeggiare l’inizio della stagione natalizia, domenica 28 novembre il Castello di Tabiano organizza una merenda per grandi e piccini: dopo la visita guidata al Castello, gli ospiti si riuniranno nella Sala della Caccia per gustare le caldarroste preparate nell’antico camino, dolci alle castagne e vin brulè! Orari delle visite con castagne e vin brûlé: 15.00 e 16.30 Ingresso adulti 16 euro, bambini 6-12 anni 10 euro, gratis per i più piccoli Obbligo di green pass e prenotazione obbligatoria sul sito https://www.castelloditabiano.com/events/grande-festa-della-castagna-e-del-vin-brule/ La mattina si svolgerà invece la regolare visita guidata del Castello alle ore 11.00 (adulti 9 euro, bambini 8-12 anni 8 euro, gratis per i più piccoli). Il Castello e l’Antico Borgo: informazioni generali Sorto più di mille anni fa, il Castello di Tabiano è oggi una residenza privata, aperto per visite guidate, feste, eventi e matrimoni. Uno dei più bei castelli dell’Appennino Tosco-Emiliano, sulle prime colline della Pianura Padana, con saloni affrescati, cantine a volta e terrazze con un panorama unico che spazia fino alla catena alpina. Con un sapiente lavoro di ristrutturazione, l’Antico Borgo alle pendici del Castello è stato trasformato in un Relais de Charme immerso nella calma e nel verde, preservando il fascino e l’autenticità delle dimore medievali, mentre il ristorante il Caseificio offre cucina tipica locale e non, a base di prodotti di stagione e a km0 per colazioni, pranzi e cene sulla splendida terrazza panoramica o nelle sale dove una volta veniva prodotto il Parmigiano Reggiano. www.tabiano.eu