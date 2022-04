Grande successo per Marisa Maffeo ad Eurosia

Grande successo della chef Marisa Maffeo al centro commerciale EUROSIA, strada Traversetolo, Parma nell’occasione del undicesimo “compleanno” del Centro stesso che riapriva gli eventi aperti al pubblico. MARISA MAFFEO (https://maffeomarisa.it/ ) molto conosciuta per le sue apparizioni televisive soprattutto nella trasmissione Masterchef ha saputo intrattenere i tanti intervenuti proponendo diversi piatti speciali estremamente originali ma di grande effetto Proprio nel suo regno della cucina Marisa ha proposto un piatto innovativo dando consigli sul menù di Pasqua. Un appuntamento che in tanti non hanno voluto perdere come è stato il momento finale quando, a tutti gli intervenuti sono stati offerti i biscotti pasquali realizzati da un laboratorio artigiana. Successo anche per EUROS, la mascotte del centro commerciale ideata da uno studente del liceo Toschi di Parma scelta dai clienti del centro Eurosia tra tanti concorrenti Essendo il primo vero appuntamento post pandemia il direttore di Eurosia FABRIZIO PACINI è apparso piuttosto soddisfatto dando appuntamento a tanti prossimi eventi anche di carattere sociale Eurosia essendo molto legato al territorio da sempre collabora con associazioni di volontariato durante tutto il corso dell'anno