i non visti alternanza tra invisibili e chi non vogliamo osservare.

La Resi era non visibile ai più, ma visibile da tutti coloro che le abitavano a fianco. Qualche parola una risata e se ne andava, presa dai suoi demoni. Poi tornava vispa e come se nulla fosse accaduto al suo corpo e alla sua essenza tornava a chiamare per nome i sui tormenti. Ora che non c'è più, tutti all'improvviso se ne accorgono. Pace abbiano i suoi genitori. Ma bisogna morire per tornare visbili solo per un momento? eppoi tornare nel nulla? Addio resi sei stata una ottima vicina di casa. Ti ho conosciuta e stimata per quello che eri senza le opinioni dei più. Sei partita e ora fai un bel volo che ti possa portare a rinascere splendente come un diamante puro. Un bacio e riposa in pace.